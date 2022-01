Roser landslagskometen: – Han skjøt like hardt som 14-åring

– Erik var jo stjernen. Han skjøt like hardt som 14-åring.

Det sier Petter Øverby om kompisen Erik Thorsteinsen Toft, som i mesterskapsdebuten torsdag kveld ble Norges toppscorer i 35-25-seieren mot Slovakia.

Thorsteinsen Toft fikk vist frem skuddarmen i EM-åpningen da han hamret inn fem mål. På børsen til TV 2s håndballekspert Bent Svele fikk sju og en god attest.

Det gleder Øverby, som har kjent mesterskapsdebutanten siden de var tenåringer. De to landslagsspillerne spilte sammen i Elverum fra tenårene og på seniornivå. 2011/2012-sesongen spilte Øverby i Bækkelaget og Nøtterøy før han returnerte til Elverum i 2015. I 2017 dro begge kompisene til dansk håndball.

Nå er de gjenforent, men denne gangen som landslagskolleger.

– Det var som G14, det. Opp på ti meter og dunke, sier Øverby om Thorsteinsen Tofts prestasjon mot Slovakia.

LAGKAMERATER: Erik Thorsteinsen Toft (nummer tre fra venstre) og Petter Øverby (nummer to fra høyre) spilte sammen i mange år i Elverum. Foto: Privat

– Deilig å få oppleve dette sammen

TV 2 viser de to tidligere Elverum-spillerne et klipp fra en G14-kamp.

– Det var veldig enkelt. Det var å gi ballen til Erik, så løp vi andre hjem. Så vant vi kampen, forteller Øverby.

Til sommeren gjør begge klubbytter: Øverby går fra Erlangen og blir lagkamerat med Sander Sagosen og Harald Reinkind i THW Kiel. Thorsteinsen Toft går fra Mors-Thy til Kolding.

Nå er de sammen for Norge i jakten på EM-suksess i Slovakia og Ungarn.

– Det er moro å komme sammen igjen, prestere sammen og være en del av det samme laget, sier Øverby.

– Det er moro at vi kan oppleve dette her sammen. Nå har Petter vært med på flere sluttrunder, så det er deilig at vi fikk oppleve dette sammen også, sier Thorsteinsen Toft.

GJENFORENT: Erik Thorsteinsen Toft og Petter Øverby spiller sammen for første gang siden 2017. Foto: Annika Byrde / NTB

Delt på spilletiden

Håndballgutta er favoritter til å vinne EM-gruppen og ta seg videre med to poeng. Russland venter lørdag, før gruppen avsluttes mot Litauen mandag.

– Kroppen min kjennes fin ut. Jeg er litt trøtt, bare. Så det lukter en liten time på øyet etterpå, sier Thorsteinsen Toft om status dagen etter timålsseieren mot EM-verten.

Spilletid for Thorsteinsen Toft betød også at Sander Sagosen fikk mye hvile etter pause.

– Det kjennes bra ut. Vi fikk det som vi ville. Vi fikk delt på spilletiden, så da føles kroppen mye bedre ut enn den kunne gjort, sier Petter Øverby.

Hele 13 norske spillere kom på scoringslisten mot Slovakia.

Russland slo Litauen 29-27 i den andre kampen i gruppen torsdag kveld.