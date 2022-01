Vegtrafikksentralen: Ikke dra på hytta i helgen

– Nå har det seg slik at meteorologer melder om at ekstremværet Gyda er over, men samtidig er det utrolig krevende veiforhold gjennom helgen, sier avdelingsdirektør Nils Karbø for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen til TV 2.

På grunn av værvarslingene med økende vind, utfordringer på vegnettet og manglende mobildekning flere steder, oppfordrer Statens vegvesen til å redusere ferdselen i utsatte områder.

Spesielt på Nordvestlandet, Trøndelag og Nordland er det krevende veiforhold. Ekstremværet «Gyda» har satt tydelige spor etter seg det siste døgnet.

På grunn av dårlige værforhold oppfordrer Vegtrafikksentralen om å droppe turen til hytta. Foto: Svein Stavås / NTB

– Det er mange stengte veier som følge av «Gyda». Statens vegvesen jobber med å rydde opp og reparere veiene som er stengte. Men noen av veiene har ganske omfattende skader, så det tar tid, legger han til.

Selv om regnet er over, er det fortsatt stor fare for flom og jord-, sørpe- og flomskred flere plasser. Kraftig vind, nedbør, flom og ødelagte veier gjør at flere av veiene er stengt.

– For oss ble det riktig å be folk om å vurdere nøye om man må reise nå - eller om man kanskje kan utsette det. Vår viktigste oppfordring er å følge godt med på værmeldingen og trafikkmeldinger dersom du skal ta turen ut, sier Karbø.

Køen til stengte Saltfjellet. Ny vurdering av E6 Saltfjellet blir tatt kl. 21. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Hvor ofte oppfordrer dere folk til å ikke reise på hytta?

– Det er virkelig ikke en vanlig oppfordring eller noe vi liker å gjøre, men nå har det vært ekstremvær. Derfor har vi funnet det nødvendig.

Samtlige fjelloverganger i Nordland er stengt med unntak av Bjørnfjell ved Narvik der man prøver kolonnekjøring. Det betyr at Nord-Norge og Sør-Norge er delt nå.