Avviste Ronaldo-rykter: – Han er tilgjengelig

Cristiano Ronaldo stod over med en liten skade da Manchester United slo Aston Villa 1-0 i FA-cupen mandag kveld.

Se hva en åpenhjertig Ronaldo sa om situasjonen i Manchester United for øyeblikket øverst!

MØTTE PRESSEN: Ralf Rangnick Foto: Joe Giddens

Nå er det klart at superstjernen mer eller mindre er friskmeldt. På fredagens pressekonferanse før Manchester Uniteds møte mot Aston VIlla i Premier League lørdag kom Manchester United-manager Ralf Rangnick med siste nytt om Ronaldos skade.

Han avviste ryktene som har florert i engelske medier om at Ronaldo går glipp av oppgjøret mot Aston Villa. Ifølge tyskeren så forventer han at både Ronaldo, Jadon Sancho, Harry Maguire og Phil Jones blir klar til kampen.

– Jeg tror de vil være tilgjengelige. Cristiano trente på torsdag. Harry trente dagen før det. Vi må vente til siste treningsøkt fredag ettermiddag, men slik det ser ut nå vil alle være tilgjengelige, opplyste Rangnick, som ser frem til å møte Aston Villa igjen.

– Nå vet vi hvilken utfordring vi møter og hvordan de spiller. Vi vet også at vi kan slå dem. Nå handler alt om å gjennomføre den best mulige prestasjonen slik at vi vinner igjen, mente han.

Hyller United-veteranen

– Ikke gjort over natta

Selv om Manchester United har levert brukbare resultater etter at Ralf Rangnick overtok for Ole Gunnar Solskjær, har prestasjonene vært langt under forventet. Rangnick tar med seg det positive.

– Jeg var klar over at endringene ikke ville komme over natten. Det er et pågående arbeid. Vi har vist at vi slipper inn færre mål enn tidligere, men det handler fremdeles om å kontrollere kamper. Vi har tatt noen små steg, men ting kan bli bedre, og vi må finne den beste formasjonen, sa manageren.

Ronaldo har denne uken snakket med internasjonale medier om tilstanden i Manchester United for øyeblikket, som du kan se øverst i denne saken. I intervjuet har han snakket om hvordan spillergruppen reagerte på Solskjær-avskjeden, og samtidig gått langt i å antyde at han sliter med å nå gjennom med rådene sine til yngre spillerne i United-troppen.

– Ikke gått så fort som ønsket

Rangnick innrømmet at alt ikke akkurat har gått på skinner etter at han overtok.

– Som jeg har sagt tidligere, så handlet alt i starten om å få resultater og poengene. Vi ble alle distrahert av tapet mot Wolves. Nå er fokuset på få resultater, og få så mange poeng vi klarer. Det er en balansegang. Hvor offensivt vi kan spille uten å slippe inn mål, sa United-sjefen.

Solskjærs erstatter er imidlertid ikke i tvil om hvordan han ønsker Manchester United skal fremstå fremover.

– Vi ønsker jo å kontrollere og dominere kamper, og det er to måter å gjøre det på. Det er hvordan du spiller når det andre laget har ballen, hvor proaktive man da er og samtidig ikke være svake på kontringer imot, ikke gi bort rom i den fasen av spillet. Det andre er hvordan du kontrollerer kampen når du selv har ballen, fortalte han til pressen, og slo fast:

– Jeg har forsøkt å forbedre laget på de områdene. Vi har også tatt et par steg på dette, men det har ikke gått så raskt som jeg hadde håpet. Som trener er man aldri tålmodig her heller. Man ønsker jo utviklingen raskest mulig, konstaterte han.