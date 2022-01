Bortføringssaken på Tolga: Tidligere realitydeltaker fengslet i fire uker

Den fjerde siktede i bortføringssaken i Tolga er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene skal han holdes i isolasjon.

Det kommer frem av den ferske fengslingskjennelsen fra Østre Innlandet tingrett fredag.

Mannen i 20-årene er straffedømt for seksuallovbrudd tre ganger tidligere. Han har også vært deltaker i et norsk realityprogram.

Siktede ble pågrepet av politiet torsdag klokken 13.30. Han er siktet for bortføring eller medvirkning til dette.

– Det er veldig tungt. Han synes det er veldig belastende, sier mannens forsvarer, Klaus Munkeby Linaae, til TV2.

Natt til søndag 2. januar ble en 20 år gammel mann angrepet og bortført fra barndomshjemmet sitt i Vingelen i Tolga kommune.

Foreldrene til 20-åringen ble vitner til at gjerningsmennene skjøt sønnen, før han ble borte fra dem i om lag 20 timer. Politiet satte umiddelbart i gang en storstilt aksjon for å finne de involverte.

TV 2 har opplysninger om at de var innom en leilighet på Hamar, før de til slutt endte opp i Oslo. 20-åringen dukket til slutt opp på et tog mot Gardermoen, der han fikk låne en telefon og varslet familien om at han var i sikkerhet.

Politiet jobber nå intenst med å kartlegge hva skjedde i timene han var borte, og hvem som står bak. De utelukker fortsatt ikke flere pågripelser i saken. Til nå er fire personer siktet og pågrepet.

Den siktede mannen som ble fengslet fredag satt i avhør med politiet i flere timer torsdag.

– Han nekter straffskyld og det er derfor han begjærte seg løslatt i dag, sier forsvareren.