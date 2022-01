– Jeg har aldri hatt noen spennende biler før, og trodde heller jeg aldri skulle eie en Audi R8. Men etter mye hardt arbeid og tøffe prioriteringer, gikk etterhvert bildrømmen i oppfyllelse, forteller Mads Lund.

23-åringen fra Rjukan innrømmer at foreldrene mildt sagt ble overrasket, da han bragte superbil-nyheten hjem.

– Mamma begynte å grine. Hun ble nok litt engstelig over alle kreftene som bor i bilen. Pappa ble mer oppgitt, helt til han fikk prøve den selv. Da smilte han plutselig fra øre til øre, sier anleggsarbeideren til Broom.

Spontant

Mads har eid bilen et par måneder og forteller at kjøpet ble til helt spontant.

– Det startet med en biltur til Danmark, sammen med noen kompiser. Vi snakket mye om muligheten for å eie en sportsbil. Hvis det skulle bli aktuelt, måtte bilen så klart finansieres. Da vi regnet på hva bilen ville koste, fant jeg ut at det faktisk kunne la seg gjøre – så lenge jeg forandret prioriteringene.

Kort tid senere endte Mads med å nærmest spontankjøpe en 2009-modell Audi R8 V10 – en bruktbil til rundt 900.000 kroner.

– Med lån og forsikring koster den meg cirka 12.000 kroner i måneden. Men det verste er nesten bensinutgiftene. Bilen er rimelig tørst og bruker i gjennomsnitt to liter på mila. Det blir mange stopp innom Shell, smiler bilentusiasten.

Nå har 23-åringen eid bilen et par måneder og har allerede rukket å kjøre den 5.000 kilometer.

Bilen er utstyrt med en hissig V10-motor på 525 hk. 0-100 km/t er i mål på 3,9 sekunder.

Mistet lappen tre ganger

– Dette blir faktisk den første bilen jeg eier selv på et par år. Jeg har dessverre vært uten førerkort en stund.

Mads Lund fikk overlevert bilen like før jul i fjor.

Mads tar en liten pause, før han fortsetter:

– Jeg mistet lappen for tredje gang for en tid tilbake. Jeg var ung, eller enda yngre enn nå, og var dessverre litt for glad i fart. Det er absolutt ikke mitt stolteste øyeblikk, men gjort er gjort. Nå er førerkortet tilbake og jeg har lært av mine feil...

– Nå som du har over 500 hestekrefter i bilen din, blir det kanskje ekstra viktig å være litt skjerpet?

– Ja, absolutt. Til våren satser jeg på å få testet den ordentlig på bane, der den virkelig hører hjemme.

Med quattro firehjulsdrift og skistativ på bakluka, er det ingenting som hindrer Mads i å bruke superbilen – også på vinteren.

Liker oppmerksomheten

Mads legger ikke skjul på at en knall rød Audi R8 blir lagt merke til i Rjukan. Oppmerksomheten han får er imidlertid nesten utelukkende positiv.

– Ja, folk kommer bort til meg på parkeringsplassen, slår av en prat og tar bilder. Jeg syns det bare er moro, og jeg liker at bilen skiller seg såpass ut fra mengden.

– Du er bare 23 år gammel. Hvordan er det egentlig å eie en R8?

– Kort oppsummert: En vanvittig stor glede. Jeg gleder meg hver dag til jeg kommer hjem fra jobb. Det første jeg gjør er å starte bilen og høre V10-motoren. Det er helt rått, nesten ubeskrivelig. Mange lurer også på hvorfor jeg bruker en slik bil på vinteren. Sannheten er at det funker veldig bra. Quattro-systemet er helt fantastisk. Det som stopper meg er nok bensinprisene, avslutter den relativt nybakte R8-eieren.

Selv om bilen er 13 år gammel, holder designet seg nesten overraskende godt. Ny kostet bilen drøyt 2,5 millioner kroner i Norge.

