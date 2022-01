Dronningen satt alene i begravelse - Samtidig festet de i Downing Street

Kvelden 16. april 2021 skal rådgivere og embetsmenn ha samlet seg til to ulike fester i Downing Street, samtidig som Storbritannia var nesten helt nedstengt, det skriver The Telegraph.

Samtidig som festene skal ha pågått i Downing Street, satt dronning Elizabeth alene i ektemannen prins Phillips begravelse.

Ifølge The Telegraph ble festene i Downing Street holdt for å markere at to kollegaer sluttet. Ifølge vitner skal det ha blitt drukket alkohol og gjestene skal ha danset til musikk.

– Jeg ønsker å beklage helt uforbeholdent for å ha forårsaket sinne og sårede følelser, sier James Slack, som var en av dem som sluttet, i en uttalelse.

Rundt 30 personer skal ha deltatt på de to festene, som senere slo seg sammen til én fest.

På den tiden var det i England bare lov til å møtes i grupper på seks personer eller personer fra to husstander utendørs.

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal ikke ha vært i Downing Street den aktuelle dagen.

De to festene er de siste i rekken av anklager om fester i Downing Street.

Under hardt press

Boris Johnson har den siste uken vært under svært hardt press etter at han bekreftet å ha deltatt på en hagefest, da Storbritannia var nedstengt i mai 2020.

Labour-partiet krevde onsdag at Johnson trekker seg som statsminister. Men, ifølge Storbritannia-ekspert, Erik Mustad, vil trolig ikke Johnson trekke seg frivillig.