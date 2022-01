Flere særforbund ut mot myndighetene: – Det er et kjempeproblem

Regjeringen ga idretten flere lettelser torsdag, men mange voksne holdes fortsatt på sidelinjen.

«Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand» var beskjeden fra regjeringen til alle over 20 år.

Konsekvensen blir at mange voksne fortsatt blir sittende på sidelinjen.

Norges Håndballforbund (NHF) opplyser til TV 2 at de har cirka 9 000 utøvere fordelt på 740 lag, som er over 20 år og driver med det som kan defineres som breddeidrett (fra nivå tre og nedover i divisjonssystemene).

Hos Norges Basketballforbund er tallet cirka 4 200. Hos Norges Bandyforbund gjelder det cirka 5 000 utøvere.

– Vi er veldig skuffet

Erik Langerud, generalsekretær i Håndballforbundet, sier det var «kjempeviktig» at det ble åpnet opp for normal barne - og ungdomsidrett, men var ikke imponert over beslutningen om å la de voksne vente.

– Det er vi veldig skuffet over. Det er et kjempeproblem. De har levd med dette siden mars 2020, og mange av de er vaksinerte og godt kjent med smittevernsprotokoller, sier han.

Organisert idretts - og fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig. Barn og unge under 20 år: Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig Voksne over 20 år: Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak. Kilde: Regjeringen.no.



Langerud beskriver torsdag som «glede med bismak».

– De åpnet for en del, men vi hadde hatt behov for, og trodd på, mer. I og med at de har åpnet opp for all utendørsidrett, er også volumet av utøvere det er snakk om mye mindre. De gjenværende utøverne er såpass få at man burde ha fått til å åpne for de også. Folkehelseperspektivet burde også ha vært en faktor her, sier han.

– Kan lage varige sår i voksenidretten

Norges idrettsforbund (NIF) har cirka 1,9 millioner medlemskap.

Å da holde igjen noen få titalls tusen utøvere (om man legger til breddeutøvere over 20 år i idretter som kampsport, futsal med flere), mener ikke Langerud gir spesielt mye mening.

Generalsekretæren i Norges Basketballforbund er enig med Langerud i at det er grunn til å bekymre seg over at voksne må vente.

– Vi er på bølgelengde. Vi er veldig glade for lettelser hos barn og unge og at det ikke er restriksjoner på tvers av regioner – på den måten kan vi konkurrere og drive idrett fritt på barne – og ungdomssida. Men vi synes det er betenkelig å fortsatt holde voksenidretten tilbake. De er i tillegg en mer eller mindre fullvaksinert gruppe. Vi har hatt vekst blant barn og unge også i pandemien, men vi blør på voksensida. Vi er redd for at dette skal lage varige sår i voksenidretten, sier Espen André Johansen, og legger til:

– Vi har forståelse for at det er vanskelige beslutninger å ta, men det er betenkelig at man ikke klarer å åpne for voksenidretten. Vi er opptatt av å stå sammen med idrettsfamilien og har gitt klare signaler internt om dette via idrettsforbundet som har jevnlig dialog med myndighetene.

Kulturdepartementet rakk ikke å respondere på TV 2s henvendelse før denne artikkelen ble publisert, men minister Anette Trettebergstuen svarte følgende på spørsmål fra TV 2 torsdag:

– Er det ikke så få at man kunne ha åpnet for de over 20?

– Vi har valgt å følge de helsefaglige rådene. Som sagt er det viktigste for oss at barn og unge kommer i gang igjen for fullt, og så må vi voksne tåle å vente litt. Men vi er på rett vei.