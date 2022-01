Familien på åtte fikk strømregning på 9000 kroner: – Helt sinnssykt

Lise Mari Systad (39) og Stian Christer Hansen (41) bor i en enebolig på Flaktveit i Bergen. Familien på åtte beskriver seg selv som en helt «vanlig» familie, men akkurat denne vinteren, har vært svært kostbar.

– Det er ikke spesielt gøy å åpne opp nettbanken og finne en så høy strømregning, forteller Systad til TV 2.

Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

DYRT: Skjermdump av regningen fra desembermåneden uten nettleie. Foto: Skjermdump/Privat

Familien hadde et totalforbruk på 4600 kWh i desembermåned. Dette til tross for at familien har lagt inn flere tiltak for å spare på strømmen. Likevel kom strømregningen - inkludert nettleie - på over 12.000 kroner.

Med strømstøtten fra regjeringen endte regningen på 9000 kroner.

– Det er helt sinnsykt! Når man er en stor familie på åtte personer, så blir det naturligvis litt strømbruk. Man skal jo lage mat, dusje og varme opp huset, forteller Systad.

Må kutte kostnader

Lise Mari Systad er sykepleier, men foreløpig i mammapermisjon. Stian Christer Hansen er ingeniør i brannvesenet, men er også utdannet psykiatrisk sykepleier. Nå må familiefaren ta på seg ekstravakter i helsevesenet for å få økonomien til å gå rundt.

– Vi er jo ikke vanskelig stilt i forhold til mange andre. Heldigvis har vi muligheten til å ta ekstravakter. Jeg tenker på alle andre som har det tøft økonomisk oppi en slik tid, sier Hansen.

I PERM: Stian Christer Hansen (41) er ingeniør i brannvesenet og Lise Mari Systad (39) er sykepleier, men i mammapermisjon for øyeblikket. Foto: Privat

– Men den lille tiden jeg har til fritid og familie, blir nå brukt til å dekke inn ekstravakter for å få økonomien til å gå rundt.

På grunn av de høye strømprisene, har familien tatt flere forholdsregler for å skjerme seg mot høye strømregninger. I tillegg til å bytte til en billigere strømleverandør, har familien vært forsiktige med strømbruken under dager hvor prisene er ekstra høye.

– Barna har også fått tidsbegrensning i dusjen. Her om dagen lurte 11-åringen på hvor lenge hun kunne bruke i dusjen. Da fikk hun til svar «akkurat nok til at du blir ren, men ikke mer enn det», forklarer Systad.

Vanligvis har familien et tilbakeholdent forhold til strøm.

– Bare tenk hvor høy den strømregningen hadde blitt dersom vi ikke hadde hatt et bevisst forhold til strømbruken.

Løsningen ble avdragsfrihet

Før den store strømregningen kom, dukket det opp en uventet og høy veterinærregning da familiekatten Potus fikk en skade. Til tross for forsikring, måtte familien betale over 19.000 kroner i egenandel.

– Da måtte vi rett og slett kontakte banken for å spørre om avdragsfrihet. Banken var behjelpelig med å gi oss tre måneder i avdragsfrihet, men så kom jo den store strømregningen for desember, sier Systad.

DYRT: Strømprisene har vært rekordhøye denne vinteren. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Selv prøver familien å se på det hele humoristisk. Nå er det full stopp på hverdagsluksus – i hvert fall en god tid fremover.

– Hvis ungene spør om pizza en fredagskveld, må vi pent si nei. Kall det gjerne et I-landsproblem, men man vil jo gjerne glede barna, sier Hansen.

Skulle i strømdemonstrasjon – må ta ekstravakt

Etter planen skal samboerparet gifte seg til sommeren. Men det krever også mye planlegging og høye utgifter.

– Det spørs jo om vi har noen penger til det når den tid kommer med tanke på disse strømprisene, sier Systad.

Torsdag ettermiddag er det varslet demonstrasjon mot de høye strømprisene. Planen var å dra innom demonstrasjonen, men familiefaren må heller ta på seg en ekstravakt for å få råd til å dekke strømregningen.

– Det er jo litt ironisk, sier Hansen og ler.

– Jeg håper politikerne kan gjøre noe med dette problemet.