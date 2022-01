Aamodt Kilde tok sin første utforseier i Wengen noensinne: – En vanvittig god følelse

Sjekk resultatlisten for utforrennet i Wengen her

Hjemmefavoritten Beat Feuz kjørte inn til tiden 1,42,72 og var tiden Aleksander Aamodt Kilde måtte slå da han satte utfor med startnummer elleve i utforrennet i Wengen fredag.

Aamodt Kilde tok ledelsen på første mellompassering, og holdt farten oppe i midtpartiene.

I sluttpartiet mistet han imidlertid litt av ledelsen, men passerte målstreken 0,50 sekunder foran Feuz. Så kom formsterke Marco Odermatt på startstreken. Østerrikeren klarte ikke å slå Aamodt Kilde, og havnet 19 hundredeler bak nordmannen.

Dermed sikret 29-åringen seg seieren i den krevende utfortaseén i de sveitsiske alper. Det var Kildes femte verdenscupseier denne sesongen. Tre er kommet i Super-G, to i utfor.

– Det er en vanvittig god følelse. Å slå Feuz og gjengen i en av klassikerne setter jeg høyt på lista. Jeg hadde litt smårusk her og der, men det føles vanvittig bra, sa Aamodt Kilde til NRK.

– Det var en hundredelsløp fra topp til bånn. Men jeg hadde en god magefølelse, og nå gleder jeg meg til å kjøre lørdag, sa han videre.

Aleksander Aamodt Kilde har aldri tidiligere vunnet utforrenn i Wengen i løpet av sin lange og innholdsrike karriere. Lasse Kjus (1999) og Aksel Lund Svindal (2016) er de to nordmennene som tidligere har vunnet i Wengen.

STOD OVER: Adrian Smiseth Sejersted. Foto: TIZIANA FABI

Sejersted stod over

Adrian Smiseth Sejersted valgte å stå over fredagens utfor i Wengen.

– Adrian tar ned totalbelastningen til OL, så derfor kjører han ikke i dag. Mest sannsynlig stiller han til start i morgen, sa barmarkstrener Bjørn Fosse til NRK.

Lauberhorn-traseen er den lengste i utforsirkuset med sine 4,25 kilometer. Fredag var løypa forkortet og på til sammen 2950 meter.

I fjor ble verdenscuprennene i Wengen avlyst på grunn av koronapandemien.

Etter Wengen venter to nye utforrenn i Kitzbühel for fartsgutta.

Rekorden som glapp

Aleksander Aamodt Kilde var dermed eneste nordmannen på start i rennet i Wengen. Under torsdagens super-G-renn hadde han mulighet til å tangere alpinlegenden Hermann Maiers rekord på fire strake super-G-seire i én og samme sesong, men nordmannen ble nummer to bak Marco Odermatt.

– Jeg kunne tangere Maier, men jeg skal heldigvis holde på noen år til, så jeg får prøve igjen, sa Kilde til TV 2 om rekorden han foreløpig ikke har klart å tangere.

Han oppsummerte rennet som ga andreplass slik:

– Jeg er veldig fornøyd, egentlig. Odermatt hadde et vanvittig renn fra topp til bunn. Jeg startet med vanvittig bra fart. Så ble jeg litt for ivrig i midtpartiet, og hoppet for langt på det ene hoppet. Flyten gikk dessverre bort, og da tapte jeg det halvsekundet jeg trengte. Jeg gikk for seier, og det gikk nesten, sa han til TV 2.