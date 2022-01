Toppidrettsutøver raser: – De driter i idrett og kultur

Mange fryktet å ikke ha en jobb å gå til etter torsdagens pressekonferanse. Det har nå langt flere i norsk ishockey, etter at regjeringen torsdag presenterte lettelser i tiltak.

Ishockeypresident Tage Pettersen var en glad mann etter torsdagens pressekonferanse, og mener at lettelsene i tiltak er avgjørende for norsk hockey.

For norsk ishockey er det spesielt viktig at barn- og ungdom nå får trene og spille kamper, at karantene i langt større grad byttes ut med testing, at flere tilskuere kan komme på kamp og at 1. divisjon får starte opp igjen.

TV 2 har snakket med ledere og spillere i flere klubber om hva de synes om de nye reglene. Noen er lettet, mens andre er misfornøyde.

– Spiller ingen rolle

Stavanger Oilers-spiller Nicolai Bryhnisveen sparte ikke på kruttet da han skulle dele sin frustrasjon etter pressekonferansen.

Her kan du se hva veteranen delte på Twitter:

Erna eller Jonas, Høie eller Kjerkol. Blått eller rødt. Spiller ingen rolle. De driter i idrett og kulturliv alle sammen… — Nicolai Bryhnisveen (@N_Bryhnisveen) January 13, 2022

Da TV 2 tok kontakt fredag sto han for det han delte kvelden før.

– Det er så klart satt litt på spissen, men det er ikke første gangen folk har blitt skuffet over vedtak vedrørende antall tilskuere og lignende i løpet av de to siste årene. Jeg mente bare at det er viktig for sporten og alle idretter generelt å få tilskuere inn i hallene og arenaene igjen. Det henger ikke på greip at store arenaer kun skal få ta inn 200 mennesker, og så skal man kunne stå tett i tett andre steder i samfunnet, sier han.

Bryhnisveen har imidlertid ikke gitt opp håpet om å igjen kunne spille for flere tilskuere denne sesongen.

– De skal vel se på muligheten for å åpne for en større prosentandel av arenakapasitet neste uke, etter hva jeg har forstått, så vi får håpe på endringer da, sier Oilers-spilleren.

– Forstår frustrasjonen

Kulturdepartementet fikk fredag morgen tilsendt Bryhnisveen sin kritikk. Statssekretær Gry Haugsbakken har forståelse for Oilers-spilleren sin frustrasjon.

– Jeg forstår veldig godt frustrasjonen og derfor har vi bedt FHI og Helsedirektoratet om å komme raskt tilbake til regjeringa med nye vurderinger av om koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer, skriver hun.

– Har klubbene grunn til å forvente at det snart kan slippes inn flere enn 200 tilskuere?

– Ja, det har de grunn til. Vi håper å ha noe klart allerede i neste uke, svarer Haugsbakken.

FÅ TILSKUERE: Kun 200 mennesker får nå sett Vålerengas kamper. Foto: Beate Oma Dahle

– Gir håp

– Det er selvsagt veldig gledelig at barne - og ungdomsidretten åpner opp. For oss er den viktigste endringen at det blir enklere å teste oss ut og slippe karantene, sier daglig leder i Vålerenga, Jon Thore Thorstensen.

Vålerenga har som alle andre lag vært rammet av de strenge karantenereglene mange ganger. Nå har de seks smittede spillere i laget. Lørdagens kamp mot Stavanger Oilers er utsatt.

– Det at vi nå heller kan teste spillerne ut, gir godt håp om å få fullført sesongen, sier han.

Thorstensen skulle gjerne sett at de allerede nå kunne slippe inn mer enn 200 tilskuere.

– Vi hadde håpet at det skulle bli mulig med mer enn 200 tilskuere, men der ser vi at det snakkes om å gjøre endringer som er mer tilpasset ulike arenaer, allerede neste uke. Vi er ganske sikre på at vi i løpet av neste uke vil få en hyggelig melding om at vi kan ha mer enn 200 tilskuere på kamper, sier han.

– Nøkkelen til å få fullført

Daglig leder i Ringerike Panthers, Janka Aasen, er fornøyd med lettelsene som ble lagt frem.

– Jeg tror at de endringene i karantenebestemmelser gjør det mulig å fullføre sesongen.

– Tror du at vi fortsatt vil måtte se at kamper utsettes?

– Ja, det kan jo skje, men det vil være mye enklere nå som ikke hele laget må i karantene. Jeg tenker at det der var nøkkelen til å få fullført sesongen, svarer hun.

Ikke helt fornøyd

Terje Haukali, daglig leder i Stavanger Oilers, uttrykker ikke samme misnøye som Oilers-spiller Bryhnisveen, men heller ikke han er helt fornøyd.

– Det er utrolig skuffende at det var kun ble tillatt med 200 tilskuere, men så kom det jo en bisetning om at de skal vurdere ut ifra arenastørrelser. Vi forventer at det gjøres på en god måte, sier han.

Haukali mener de har mulighet til å ta imot langt flere på enn forsvarlig måte.

– Vi har lenge vært forundret over at ikke koroanapass har blitt tatt i bruk, som de bruker i nesten hele Europa. De må ha sine forklaringer, men de må ha sine forklaringer. Jeg stiller meg undrende til at det ikke koronapass er en naturlig del som mulighet til å slippe inn flere tilskuere, sier han.

I likhet med alle de andre er han glad for lettelsene i karantenetiltak og for barneidretten.

Daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, skulle gjerne sett at de fikk mulighet til å slippe inn flere tilskuere.

– Vi hadde kanskje ønsket oss litt mer. Jeg registrerte at det kan komme endringer til uka. Det er positivt hvis de finjusterer tilpasningene litt. Vi er ikke de med størst hall, men jeg mener jo det er fornuftig om de får slippe inn flere på Jordal enn i Manglerudhallen, for eksempel, sier han.

Åsle tror at de nye karantenereglene vil gjøre det enklere å få fullført sesongen.