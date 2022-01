Tesla Model S er fremdeles en av elbilene med lengst rekkevidde i. Den kan kjøres opptil 652 kilometer på én lading, ifølge produsenten. Dette er riktignok under optimale forhold.

Tesla-sjef Elon Musk har tidligere uttalt at de enkelt kunne økt rekkevidden ytterligere, ved å plassere en større batteripakke i bilen.

Dette vil i så fall kreve mer plass og det bidrar til økt vekt. Derfor har mange elbil-produsenter i stedet fokus på å gjøre batteriene enda mer effektive – gjennom økt energitetthet.

120 mil

Det amerikanske batteriteknologi-selskapet Our Next Energy (ONE), er blant dem som har jobbet mye med akkurat dette.

Her bytter de ut originalbatteriene med sin egen batteripakke på drøyt 200 kWt.

Selv om ONE kun har eksistert et par år, har de allerede kommet langt i utviklingen. Nylig presenterte de sitt eget batteri «Gemini 001». For å sette det på en skikkelig prøve, ble dette montert inn i en Tesla Model S.

Fysisk skal størrelsen på ONE sitt batteri være tilsvarende Tesla sitt, men energitettheten langt bedre.

Den totale kapasiteten skal være på rundt 203,7 kWt, mot 100 kWt som Tesla leverer.

I en rekkevidde-test ONE har utført på Model S, med sin egen batteripakke, ble det klart at bilen oppnådde 752 miles, tilsvarende 1.210 kilometer, på én lading.

Testen foregikk i Michigan, USA i midten av desember i fjor, og bilen hadde en snitthastighet på 89 km/t.

ONE sitt batteri består av forskjellige celler, inkludert høyenergiske kobolt-nikkelceller, ifølge selskapet. Foto: ONE

Prototype

Batteripakken som ble brukt er en prototype og det skal foreløpig være et stykke frem til «Gemini 001» er klar for produksjon.

Det skal også sies at ONE sin batteripakke veier betydelig mer en Teslas versjon, tross bedre energitetthet. Nærmere bestemt 331 kilo ekstra.

