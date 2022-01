Lode forlater Glimt – klar for Schalke

Det bekrefter den tyske klubben på Twitter.

Lode sin kontrakt med Bodø/Glimt gikk ut ved årsskiftet, og stopperstjernen går dermed gratis til Schalke.

28-åringen har signert en kontrakt som strekker seg ut juni 2024.

– Overgangen til Schalke 04 er et stort steg som jeg er veldig glad for å ta. Det er min første klubb i utlandet, og at det er en såpass stor klubb gjør meg veldig glad. Jeg hadde en fantastisk tid i Bodø/Glimt, og nå vil jeg bygge videre på det i Schalke, sier Lode i en pressemelding.

Lode har vært i Glimt de siste fem årene, men slutter seg altså nå til klubben som ligger på 4. plass i 2. Bundesliga.

– Marius Lode kan spille i alle tre posisjonene i forsvar. Han har vært en nøkkelspiller og spilte en stor rolle i Bodø/Glimts nasjonale og europeiske suksess de siste årene. Han har også blitt landslagsspiller for Norge. Marius er spilleklar og gir oss nye muligheter i midtforsvaret. Vi er glade for at han nå er en del av vårt lag, sier sportsdirektør i Schalke Rouven Schröder.

Schalke 04-legende spilte nøkkelrolle i Lode-overgangen: Les fotballbørsen her!

Lode blir tredje nordmann i Schalke-systemet. Tidligere denne uken ble også Andreas Vindheim (26) klar for den tyske klubben. Fra før er Mikail Maden en del av Schalkes andrelag.