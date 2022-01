Lysbakken: – Ikke klokt å ansette en tidligere statsminister som sentralbanksjef

SV-leder Audun Lysbakken tar bladet fra munnen og sier at også han er motstander av å utnevne Jens Stoltenberg til sjef for Norges Bank.

– Det er en spesiell jobb. Sentralbanken har en egen uavhengighet. Da er det viktig å ha utnevnelser som har tydelig politisk avstand. Derfor mener vi det ikke vil være klokt å utnevne en tidligere statsminister, sier Audun Lysbakken til TV 2.

Lysbakken holdt fredag formiddag en tale til SVs landsstyremøte, men etter talen uttalte han seg også om dramaet rundt ansettelsen av ny sentralbanksjef.

Lysbakken var statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering, fra oktober 2009 til mars 2012.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedums departement har oppfordret to personer til å søke jobben: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (62) og Norges Banks visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (49).

Det er ventet at regjeringen i løpet av få uker vil beslutte hvem av de to som får jobben, men de siste dagene har presset mot regjeringen økt kraftig. Årsaken er flere avsløringer om kontakten mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, hemmelige middager og mange ubesvarte spørsmål om prosessen til Finansdepartementet.

Et klart flertall av partiene på Stortinget har uttrykt at de er negative til at regjeringen skal utnevne Stoltenberg til sentralbanksjef. De fleste der peker på Jens Stoltenbergs nære tilknytning til Arbeiderpartiet.

VIL BLI TOPPSJEF: Ida Wolden Bache.a Foto: STAFF

Ida Wolden Bache har på sin side aldri vært medlem av noe parti.

«Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache har ikke og har ikke hatt noen politisk tilknytning eller verv», skriver presseansvarlig Bård Ove Moberg i Norges Bank til TV 2.

Torsdag viste en meningsmåling Kantar hadde utført for TV 2 et overveldende flertall blant de spurte for at Ida Wolden Bache bør bli ny sentralbanksjef fremfor Stoltenberg. Hele 66,8 prosent svarte at de foretrakk Wolden Bache, mens kun 25,7 prosent ønsker seg Stoltenberg.

Samtidig svarte 43 prosent at de har ganske eller svært liten tillit til ansettelsesprosessen i regjeringen.