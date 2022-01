Lyst ut i helgen, men redd for rekordhøy smitte? Dette sier FHI og utelivsbransjen

Bare timer etter at regjeringen opphevet den nasjonale skjenkestoppen, kom nyheten om rekordhøye 11.597 nye smittetilfeller siste døgn.

Nå er det helg, og mens store deler av utelivet forbereder seg på noen etterlengtede kvelder med betalende kunder, sitter kanskje mange og lurer på hva de skal gjøre.

Hvis man går ut i helgen - er det nærmest å be om å bli smittet?

– Vi antar at svært mange vil bli smittet i tiden fremover. Risiko for smitte øker med antall nærkontakter. Dersom man er vaksinert og dersom man ikke tilhører en gruppe som har spesiell risiko for alvorlig forløp så er man godt beskyttet mot alvorlig sykdom dersom man skulle bli smittet, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

UTELIV: Denne helgen er det nok mange som tenker seg ut en tur på byen - dog med skjenkestopp kl. 23.00.

Er du syk? Hold deg hjemme

Faren for smitte er altså tilstede også i helgen, men høy vaksinasjonsgrad og smittevernregler for utelivet gjør at FHI mener det er forsvarlig med lettelsene som kom før helgen.

– Vi råder folk til å følge de smittevernreglene som gjelder nå, og som vi alle kjenner: Holde seg hjemme om man er syk og teste seg, redusere antall nærkontakter og holde avstand, sier Vold.

RÅD: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier man ikke bør gå ut hvis man føler seg syk. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Smittevernoverlege: – Kan forhåpentligvis håndtere det

I Bergen og Tromsø forbereder kommunene seg på at smittebølgen vil skyte fart, nå som lettelser er på plass og folk skal ut.

Det er likevel ikke grunn til særlig bekymring, ifølge dem.

– Vi må regne med at smittebølgen akselererer, men forhåpentligvis kan vi håndtere det. Det er jo både plusser og minuser med en slik bølge. På kort sikt kan man få en del driftsutfordringer, men på lang sikt kan det være bra å ha beskyttelse fra både vaksine og smitte i møte med nye varianter, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø.

Han sier det kan være fordelaktig å gjøre seg raskt ferdig med en smittetopp, istedenfor å trekke denne ut i lengre tid.

Samtidig utelukker han ikke lokale tiltak i Tromsø hvis smittetrykket blir så høyt at det skaper store problemer de kommende ukene.

NORD: I Tromsø venter man også at smittebølgen vil skyte fart, men kommunen tror den kan håndteres. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Tror det er trygt å gå ut

I Norges nest største by er man heller ikke særlig bekymret.

Assisterende smittevernoverlege Kjell Haug berømmer utelivsbransjen for å ha stått i stormen de siste to årene.

– Det er fint at man nå åpner for at folk kan bruke utelivsbransjen i større grad enn tidligere, men det må foregå i kontrollerte former. Derfor synes jeg det er et godt kompromiss man har kommet frem til nå, hvor man kan servere alkohol til klokken 23, sier Haug.

Han tror det er trygt å gå ut, men understreker likevel at dette dreier seg om uteliv i kontrollerte former.

POSITIV: Assisterende smittevernoverlege i Bergen, Kjell Haug, tror den begrensede gjenåpningen kan gå bra hvis folk fortsetter å være fornuftige og tenke smittevern. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er klart at det blir en helt annen situasjon dersom man begynner å henge ved bardisken. Da tror jeg fort vi kan se en smitteøkning, sier han.

Selv om mange nå er vaksinert med både to og tre doser, og omikronvarianten kan gi et mildere sykdomsforløp, sier Haug det er viktig å huske på at koronaviruset ikke tar helg.

– Vi ser hele tiden eksempler på at man blir koronasmittet selv med tre doser, det er ingen garanti mot smitte. Så kan du selvsagt også bringe med deg smitten videre til andre som er ubeskyttet, ved å for eksempel ta det med til barn som ikke er vaksinert, påpeker den assisterende smittevernoverlegen.

Utestedene frykter ikke smitte

Verken Gard Haugland, som eier fire restauranter i Bergen, eller Frithjof Boye Hungnes ved Oslo Mikrobryggeri frykter at kommende helg skal bli en smittebombe.

– Nei, ikke i det hele tatt. Så vidt jeg har forstått, så er det ingen vaksinerte som blir særlig syke. Mange naboland har innsett at man bare må bli smittet for å bli ferdig med dette, så det er heller tvert imot, sier Haugland.

Han opplyser likevel at utestedene fortsatt har smitteverntiltak med krav om én meter avstand, spriting, registrering av gjester og munnbind når man er borte fra bordet sitt.

Restaurantsjefen anslår at kapasiteten på spisestedene blir redusert med førti prosent.

BØNN: Gard Haugland eier fire restauranter og én pub i Bergen. Han sier det er positivt med lettelser, men understreker at det må full gjenåpning til for at bransjen kan berges. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Hungnes er heller ikke redd for smitte denne helgen. Han tror heller det er viktig å ri av bølgen som er ventet.

– Ut ifra det jeg leser, så er det ikke nødvendigvis negativt å bli smittet nå. Man bør vel heller se på sykehusinnleggelser fremfor smittetall. Hvis disse ikke stiger, så kan man vel se på korona som en hvilken som helst annen influensa, og da er vi ferdig med pandemien, sier Hungnes.

Noen skjær i sjøen

Utelivsaktørene TV 2 har snakket med gleder seg over torsdagens lettelser, men de er samtidig krystallklare på at store deler av næringen fortsatt vil slite selv om den nasjonale skjenkestoppen er opphevet.

Hovedårsaken er at alle utesteder må stoppe skjenking kl. 23.00.

– Det er på ingen måte en lettelse for bransjen, ettersom vi ikke klarer å få inntjeningene vi har behov for, sier Frithjof Boye Hungnes, som driver Oslo Mikrobryggeri.

Han sier tvert imot at skjenkestopp kl. 23.00 gir dem inntekt som gjør at de faller utenfor kompensasjonsordningene fra staten, samtidig som de mister pengene de vanligvis hadde tjent i nattetimene.

KLAR: TV 2 spurte daglig leder Frithjof Boye Hungnes ved Oslo Mikrobryggeri hvor mye han ønsker at folk skal komme ut og bruke penger på utelivet igjen. – På en skala fra 0 til 100? 100. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Lettelsene er sikkert bra for tradisjonelle restauranter, men for puber og andre utesteder blir det bare vanskeligere nå, sier Hungnes.

– Savnet å gå ut

Det er i alle fall ingenting galt med interessen. Restaurantsjef Haugland sier spisestedene snart er fullbooket til helgen.

– Det er tydelig at folk har savnet å gå ut, sier han, og formidler et sterkt ønske fra hele bransjen om at folk må dra ut og kose seg i helgen, uten å være redde for smitte.

– Alle er mer velkomne enn de noen gang har vært. Det er veldig positivt å starte opp igjen, selv om det blir litt rart etter hvert når man har gjort det fem-seks ganger gjennom pandemien.

Hungnes tror det er «superviktig» for den mentale folkehelsen at folk får treffes ute igjen nå.

– Dette handler om mye mer enn økonomi. Det handler også om menneskelige relasjoner, og vi har mange stamgjester. For selve bransjen er det likevel en enormt vanskelig situasjon fremdeles.