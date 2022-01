Mener barn er det mest ødeleggende for et forhold

Når småbarn invaderer det monogame forholdet, er det ikke rart at mange velger å sette kjærlighetslivet sitt litt på pause.

I den nye boka «Fra ligging til legging - en overlevelsesguide til paret», kommer Catrin og Steinar Sagen med alle de nødvendige tipsene for å overleve småbarnstiden.

Etter fire barn til sammen, med én som fortsatt må legges, er det noen ting man må ofre.

– Hvordan går det med liggingen?

– På snittet, sikkert, sier Steinar lattermildt til God morgen Norge.

– Det er jo litt forskjellig med hva som er på snittet, men de fleste tenker jo at alle andre ligger mye mer enn oss selv. Mange har mye selvkritikk på det, og tenker: «Hvor mye ligger de andre, hvor mye skal vi ligge, er vi normale?», fortsetter parterapeuten Catrin.

Det handler derimot ikke bare om liggingen i et parforhold. Andre faktorer kommer også, og det handler om å komme tilbake til et normalt forhold igjen. Spesielt når det kommer en til person inn i bildet.

– Man går fra å være et par som bare tenker på seg selv og kan se TV-serier til langt på natt, til å plutselig ha en tredjemann inn i bildet som krever masse oppmerksomhet. Det handler om å finne balansen med det nye familiemedlemmet, forteller Steinar.

Skadelig for forholdet

I introen til boken, forteller Catrin om at barn er det mest skadelige og brutale for et parforhold. Når det kommer en baby inn i forholdet, så blir det plutselig det aller viktigste i forholdet. Barnet trenger foreldrene sine, og trenger omsorg for å overleve.

– Vi er jo skrudd til å være veldig fokusert på babyen. Men kjæresteparet mister eksklusiviteten som de tidligere hadde. Paret har bare vært de to, og plutselig kommer det noe som invaderer det rommet og vil ha all oppmerksomhet, forklarer Catrin.

Til tross for at dette som oftest er helt innlysende, og at vi vet at et barn er på vei, så kommer det fortsatt som et sjokk, ifølge Catrin. Mange kjenner at det føles veldig annerledes og forstyrrende ut på kroppen.

– Men når det er sagt, så er det også akkurat noe av det som binder et par mest. Det finnes ikke noe bedre fellesprosjekt enn det å få barn sammen, fastslår hun.

Savner det «gamle livet»

Steinar forteller at han var uforberedt på hva det betød å ha et barn, da han fikk sitt første barn i et tidligere forhold.

– Mange tenker at man skal leve livet som vanlig, som å gå ut å spise middag og gå på fylla. Men så får man jo litt sjokk og ikke skjønner hva som skjer, forteller Steinar.

– Akkurat der er det mange par som begynner å krangle. Noen savner det gamle livet, mens den andre parten trives i det «nye livet». Når vi har ulike opplevelser er det lett for at konflikter kan oppstå, og det er en haug med spørsmål som dukker opp. Det er en veldig sårbar fase, skyter Catrin inn.

Hver av partene i forholdet har også individuelle behov. Det mange ikke tenker på, er at paret i seg selv også trenger omsorg. Når man blir sammen, så er man ikke to individer lenger. Det har Sagen-paret også fått kjenne på.

– Noen ganger har Catrin behov for å gå ut med venninner og drikke vin, mens jeg har behov for å dra ut i skogen med noen kompiser. Men selve paret, har et behov for noe helt annet, understreker han.

En perfekt balanse?

De to ektefellene har to svært ulike bakgrunner, noe som mange tenker kunne skapt en perfekt balanse. Catrin, som har bakgrunn i psykologi og parterapi, bidrar til det seriøse og pedagogiske. Mens komikermannen Steinar står for humoren i forholdet. Til tross at det virker som en perfekt kombinasjon på overflaten, er ikke dette alltid tilfellet.

– Man skulle tro at Catrin, som jobber som parterapeut og psykolog, er ekspert. Mange sier at vi burde hatt det kjempeenkelt siden hun er samlivsekspert, men hun er en av de dårligste til å krangle. Men vi er flinke til å snakke om det etterpå, forteller Steinar.

– Finnes det par som både legger med et smil, og ligger med et smil?

– Ingen par klarer å leve uten misforståelser, skuffelser, og noen ganger må man kanskje ligge uten et smil. Vi må tåle at det går litt opp og ned. Noen faser i livet er verre enn andre, og akkurat småbarnsfasen er det vanskeligste når det kommer til både ligging og legging samtidig, avslutter Catrin.