«TIX»-flashback: Dagbladet slakter bidraget, men eksperter tror på vinnersjanser

Lørdag 15. januar er den første delfinalen i «Melodi Grand Prix». Der skal Eline Noelia, Mira Craig, Frode Vassel og TrollfesT opptre.

ENGASJERT: Den unge MGP-entusiasten Morten Westgaard. Foto: Martin Phillip Fjellanger

– Jeg tror Eline Noelia stikker av med årets første delfinaleseier, men at TrollfesT er en meget farlig konkurrent. Ingenting er avgjort enda, det er i hvert fall sikkert, sier «Melodi Grand Prix»-ekspert Morten Westgaard.

Westgaard har deltatt i NRKs Eurovision-program «Adresse Europa», og er reporter i «Eurovision Norway», som er Nordens største fankanal innen «Melodi Grand Prix» og «Eurovision Song Contest».

Dette er odds-favorittene: 1. Elsie Bay - Death of Us 2. Subwoolfer - Give That Wolf a Banana1 3. Mari Bølla - Your Loss 4. NorthKid - Someone 5. TrollfesT - Dance Like a Pink Flamingo 6. Christian Ingebrigtsen - Wonder Of The World 7. Vilde - Titans 8. Lily Löwe - Bad Baby 9. Alexandra Joner - Hasta la vista 10. Anna-Lisa Kumoji - Queen Bees Kilde: Eurovision World. Tall fra 14.01.2022.

Favoritt fikk terningkast én – igjen

TrollfesT ble årest første MGP-bidrag til å få terningkast én i Dagbladet. Internasjonale oddsmakere mener likevel bandet er blant de fem bidragene som har størst sjanse til å vinne konkurransen.

Det er lett å dra paralleller til fjorårets vinner, Andreas «TIX» Haukeland, som vant MGP i fjor. Han ble også slaktet av Dagbladet, men endte med å vinne.

Jostein Austvik kjent som «Trollmannen» i TrollfesT, tar det dårlige terningkastet med godt humør.

– Etter fjorårets pannebånd måltid kan man jo også debattere om ikke akkurat den Dagbladet-eneren egentlig er en hedersbetegnelse, sier han, og hinter til at Dagbladets anmelder bokstavelig talt måtte spise sine ord.

– Til Dagbladet må vi rett og slett si tusen takk. Vi hadde jo et lite håp om å få den eneren, og vi fikk oss en herlig god latter da den spratt opp på nettet.

Han sier bandet setter pris på at bettingsselskapene har tro på dem.

– Det føles jo unektelig digg å være blant de topp fem, men samtidig må man vel også innrømme at det ligger litt vantro og lusker i bakhodet. For oss er det jo ganske utrolig, i ordets bokstavlige forstand, dette her.

Dagbladet har ikke besvart våre gjentatte henvendelser angående anmeldelsen.

Forsvarer anmeldere

Westgaard er usikker på om TrollfesT vil ha samme effekt.

– Vi har i alle fall lært at ingenting er skrevet i stein når det gjelder MGP! Nå hadde «TIX» en mye større fanbase enn TrollfesT har nå, noe som kan ha påvirket utfallet. Og låtene er veldig forskjellige.

Selv om musikkanmeldere ofte er uenige med folket i sangkonkurransen, mener Eurovision-eksperten at de stort sett gjør en god jobb.

– Jeg syns musikkanmeldere stort sett klarer å holde seg profesjonelle. De er dyktige og erfarne. Samtidig detter uaktuelle ord ut i hytt og pine, noe som kan fremstille anmelderne som litt uproffe til tider. Men for all del – de vet mye mer enn meg når det gjelder å anmelde låter!

Tror årets vinner opptrer på lørdag

Forhåndskvalifiserte Elsie Bay opptrer også med sin låt. Internasjonale bettingsselskap mener hun har aller størst sjanse til å vinne.

FAVORITT: Elsie Bay og låta «Death of Us» blir sammenlignet med Billie Eilish. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Westgaard håper Bay vinner, men tror annerledes-bidraget Subwoolfer og låten «Give that Wolf a banana» vil vinne.

– Mitt Elsie Bay-hjerte sier at «Death of Us» stikker av med seieren, men reaksjoner nasjonalt og internasjonalt viser at vi skal sende ulver og bananer til Torino i Mai! Men, som alltid; det er for tidlig å si før man har sett sceneshow!

