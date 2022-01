Retroretten ferskt kjøtt og suppe

Husmannskost er stadig like populært. Ferskt kjøtt og suppe serveres her med klot, sursøt løksaus og melne poteter.

Dette er langkokt varmende helgemat fra bestemors og mors kjøkken. Oppskriften på melboller/klot finner du nederst i artikkelen.

Dette trenger du:

Ca. 1 ½ kg høyrygg fra storfekjøtt (noen velger lammekjøtt med ben)

Vann

2 ts salt

Pepper

¾-1 lite kålhode

3 gulrøtter

½ sellerirot

1 purre

Sursøt løksaus:

2 ss smør

1 løk

3 ss hvetemel

Ca. 5 dl kjøttkraft fra suppen

Ca. 1 ss 7% eddik/eplecidereddik

2-3 ss sukker

Salt

Slik gjør du:

Kok kjøttet i hele stykker. Legg kjøttet i en stor kasserolle (plass til kjøtt og grønnsaker). Fyll på med vann til det dekker kjøttet. Kok opp uten lokk, la trekke 10-15 minutter. Bruk en skje/hullsleiv og fjern skummet på toppen av kraften, for å få en klar kraft. Dryss over salt og la kjøttet trekke under lokk, til det er mørt ca. 2 timer.

Rens og del grønnsakene opp i strimler/skiver og la grønnsakene koke med de siste 15-20 minuttene. Smak suppen til med salt og pepper. Ta av kraft til saus.

Sursøt løksaus: Rens og finhakk løken og la den surre seg blank i smør. Rør inn hvetemel og spe med varm kraft, litt om gangen. Rør godt mellom hver speeing. Kok opp og la sausen koke 8-10 minutter. Smak til med eddik, sukker og salt. Sausen skal ha en mild sursøt smak.

Servering: Server suppe med grønnsaker og eventuelt klot (melboller) først i måltidet. Neste omgang server kjøtt delt i skiver med grønnsaker, kokte poteter og løksaus.

Melboller/klot:

50 g smør

1 ¼ dl melk

1 egg (tåles ikke egg, erstatt med ½ dl seterrømme eller kremfløte og ¼ ts bakepulver)



¾-1 ss sukker

¼ ts salt

¼ ts kardemomme

175-200 g hvetemel

Slik gjør du:

Smelt smør, avkjøl litt. Tilsett melk, sammenpisket egg, sukker og krydder og hvetemel. Rør til en litt tykk grøt. Glatt til røren med en slikkepott, dekk med litt plast og la røren svelle 10-15 minutter. Form til boller i hånden med hjelp av en teskje dyppet i kaldt vann. Legg bollene over i den varme suppen. Dypp skjeen i kaldt vann mellom hver bolle. La bollene trekke i suppen i 5-10 minutter avhengig av størrelse.

Server klot (melboller) i suppen eller ved siden av kjøtt, poteter, grønnsaker og løksaus.