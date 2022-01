Øystein Greni var redd før Hver gang vi møtes-innspillingen: – Vurderte å stikke av

Rockemusikeren Øystein Greni vokste opp med kreative unge hippier som foreldre, og de lærte han tidlig hvordan man skulle bli en god musiker.

– Pappa tok meg tidlig med på øvinger og konserter. Jeg har vært i musikkmiljøet hele livet, og jeg vet veldig godt hva jeg liker. Jeg er nok mye særere og strengere på det enn de aller fleste musikere, forteller han til TV 2.

Greni er blant åtte artister som skal hedres i denne sesongen av Hver gang vi møtes på TV 2, og i lørdagens program er det han som er hedersgjest.

HEDERSGJEST: Lørdag er det rockelegenden Øystein Greni som skal hylles av Myra, TIX, Maj Britt Andersen, Arif, Jarle Bernhoft og Anna of the North. Foto: Vegard Breie/ TV 2

I programmet forteller den 47-årige rockestjernen om en vanskelig oppvekst med lite selvkjærlighet, som fulgte han helt til voksen alder.

Se Greni fortelle om ungdomstiden og hva han gjorde for å bryte gjennom rockekarrieren, i videoen øverst i saken.

Hadde skumle tanker

Greni har i løpet av sin karriere stort sett gjort ting i egen regi, og han hadde derfor mange engstelige tanker før han dro opp til Kjerringøy for å bli med på Hver gang vi møtes-innspillingen.

SKEPTISK: Greni var både redd og skeptisk før Hver gang vi møtes-innspillingen startet. Foto: Vegard Breie/ TV 2

– Jeg var skeptisk og redd i starten – faktisk til det punktet at jeg nesten stakk av om morgenen på første innspillingsdag. Den natta sov jeg nesten ingenting. Jeg hadde bare skumle tanker og hadde det tungt.

– Hva var det du var så redd for?

– Alle fryktstyrte tanker handler jo bare om en selv. Jeg tenkte at vennene mine skulle tro at jeg var en dust, og at jeg ikke skulle klare å lage gode versjoner av låtene til de andre. Jeg var redd for å ikke være bra nok, forteller musikeren, som anses å være blant Norges største gitarister.

Men til tross for en ellevill karriere som låtskriver og frontfigur i rockebandet Bigbang, har han hatt dårlig selvtillit helt siden han var liten.

En vanskelig oppvekst

Musikktalentet vokste opp på Bislett i Oslo sammen med foreldrene og en storesøsteren, Taran. Som sønn av musiker og komponist, Thor Sigbjørn Greni, ble han med på konserter fra tidlig av, og bare som sjuåring begynte han å opptre på scenen.

– Jeg begynte å skrive låter og spille gitar da jeg var liten, så selvsikkerheten med musikken har vært bunnsolid hele livet, sier han.

ROCKELEGENDE: Greni er et at Norges største rockemusikere, men likevel har ikke livet bare vært rock´n roll. Foto: Vegard Breie/ TV 2

Oppveksten var ikke enkel for den unge Oslo-gutten, og han hadde det tøft i barne-og ungdomstiden.

– Jeg var en veldig usikker gutt med mange vonde tanker, og jeg var skikkelig utenfor på ungdomsskolen. Og slike følelser fører ofte til at man forsøker å kompensere de med noe annet.

Greni kompenserte med å bli god på å kjøre skateboard og å lage musikk.

– Jeg bygde meg en slags selvsikkerhet på å ha ferdigheter. Men den grunnleggende selvkjærligheten og selvtilliten kan ikke erstattes med suksess, uansett hvor stor suksess man har.

Den hardtarbeidende unge mannen ble en dyktig skater, og han kunne trikse på rullebrettet i mange timer om dagen. Målet var å gjøre karriere ut av skatingen, men drømmen brast etter han fikk en kneskade i 1992.

Det var da Greni begynte å jobbe med musikk. Men det var aldri en plan fra hans side å satse stort som musiker.

– I starten, da vi begynte med Bigbang, var jeg ikke interessert i å lage plater eller turnere. Jeg hadde det bare som et substitutt for å kjøre skateboard.

Fakta om Øystein Greni: Født: 15. juni 1974 i Oslo Barn: Julia Greni (18), som han fikk sammen med tidligere kjæreste og musikkollega Maria Orieta. Vant europamesterskapet i skateboard i 1991 i Belgia. Vokalist og låtskriver i rockebandet Bigbang siden 1992. Bigbang har gitt ut til sammen elleve album, og de har blitt nominert til Spellemannsprisen en rekke ganger. I 1995 dannet han sin egen platelabel som fikk navnet Grandsport Records (etter Vespa-modellen Grandsport). I 2017 ga han ut albumet «Pop Noir», som foreløpig er hans første og eneste soloplate.

Lite søvn og rock´n roll

Men det var nettopp musikken som reddet han.

– Jeg slet på det personlige planet, og det som handlet om relasjoner. Jeg trodde det var noe galt med meg, og jeg følte meg ikke elskbar. Musikken ble redningen for meg.

SUKSESS-TRIO: Bigbang er et svært ettertraktet live-band i både inn-og utland. F.v.: Olaf Olsen, Nikolai Hængsle og Øystein Greni. Foto: Marianne Skay

Musikkarrieren skjøt fart for Bigbang, og sammen med trommis Olaf Olsen (45) og bassist Nikolai Hængsle (43) turnerte de og spilte inn plater om hverandre fra 1999 til 2013, da de tok en pause.

– Vi hadde vel sju eller åtte plater på rad som gikk inn på førsteplass på VG-lista, så det var et ganske imponerende løp i mange år, når jeg ser tilbake på det nå.

Etter mange år med utsolgte konserter, full rulle og knallsuksess med bandet, følte rockestjernen seg likevel ulykkelig.

– Rundt 2012-2013 tok jeg et oppgjør med mange av de tingene jeg hadde slitt med. Jeg kom til et punkt hvor jeg var ganske misfornøyd, selv om jeg hadde stor suksess. Jeg tenkte: «Jeg er jo ganske ulykkelig, hva kan jeg gjøre annerledes?».

«SÆRING»: Greni mener han er en særing, og han bruker mye tid alene sammen med gitaren. – Noe av det viktigste for å være kreativ det er å si nei til andre ting, mener han. Foto: Privat

Greni gikk til en terapeut, og der fikk han god hjelp .

– Hos terapeuten fikk jeg en slags verktøykasse for å sortere følelser og alle mulige tanker. Jeg ble mer bevisst på mitt eget handlingsmønster, forklarer han.

Helsefreak og rockestjerne

Greni forteller om et hardt turnéliv med lite søvn og dårlige matvaner, men turnélivet som rockestjerne var likevel ikke slik man skulle tro.

– Man tenker kanskje at turnélivet byr på mye drikking og narkotika, men det har jeg aldri drevet med. Og det er sikkert en av grunnene til at jeg lever også. Selve turnélivet er ikke en sunn livsstil, men det er veldig gøy. Og det å lage musikk er jo det kuleste som finnes.

Greni er ingen typisk rockestjerne. For helt siden han begynte å trene i skate-perioden, har han vært glad i fysisk aktivitet. Og 47-åringen innrømmer han han er over gjennomsnittet opptatt av helse og kosthold.

SPORTY: Greni har blitt veldig glad i å gå på langrenn, og når det ikke er snø liker han å gå på rulleski. Foto: Vegard Breie/ TV 2

– Jeg har kjøpt meg en jævlig dyr juicemaskin, og jeg drikker juice hver morgen. Jeg har drevet mye med surfing og kjørt skateboard. De siste årene har jeg også blitt veldig glad i å gå på langrenn, sier han og legger til:

– Jeg må være i aktivitet hver dag, hvis ikke blir jeg sur.

UTE OG RULLER: I Hver gang vi møtes utfordrer Greni Jarle Bernhoft og Regina «Myra» Tucker til en tur på rulleski. Foto: Vegard Breie/ TV 2

– Hva gjør du ellers for å ta vare på deg selv?

– Ikke noe spesielt egentlig. Jeg prøver å ha det gøy, være glad og spre gode vibber.

Fett å bli gammel

EN VIS MANN: Greni har funnet ut at han liker å bli eldre. Nå setter han pris på ting han ikke gjorde før. Foto: Vegard Breie/ TV 2

Med årene har Greni begynt å sette pris på å bli eldre. Og når han ser tilbake på bilder av seg selv som ung «up-and-coming» musiker, blir han ettertenksom.

– Når jeg ser på gamle bilder, tenker jeg: «Fy søren, så bra jeg så ut! Men jøss, sånn hadde jeg det jo ikke...»

– Og det synes jeg er fett.



– Nå har jeg kommet dit at jeg har det mye bedre enn jeg ser ut. Før så følte jeg meg dritt, men så veldig bra ut. Men det tenkte jeg jo aldri på den gang. Da fokuserte jeg bare på alt som var feil. Det er det som er kult med å bli eldre. Man blir god på å sette pris på ting som man ikke gjorde før.

Og mens Hver gang vi møtes ruller på tv`en, er Greni og bandet i full gang med å ferdigstille ny plate.

– Jeg skal tilbake til Los Angeles nå snart for å gjøre ferdig den nye Bigbang-plata som kommer til høsten. Det gleder jeg meg veldig til.

