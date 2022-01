Slik ser det ut hos Gunnar Erik (78) etter nattens herjinger: – Litt av en bursdagsgave

– Man må bare prøve å glemme dette og se fremover, forteller Gunnar Erik Sæther.

TV 2 møter ham på bursdagen sin – dagen etter ekstremværet «Gyda» har herjet over flere deler av landet. Bygden Øksendal i Møre og Romsdal har fått et brutalt møte med ekstremværet, og store deler av stedet har blitt hardt rammet av uværet.

– Litt av en bursdagsgave å få i fanget. Jeg kommer til å huske denne dagen, sier Sæther.

SLAPP EVAKUERING: Gunnar Erik Sæther slapp unna evakuering, men har fått kjenne på store vannmasser på gården. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

Flere liter vann

Enormt nedbørsfall kombinert med snøsmelting har ført til at flere i Øksendal fikk kjelleren og boligen fylt med vann. Flere måtte også bli evakuert, blant dem ekteparet Kjell Wågbø og Grete Wågbø.

– Jeg skulle bare en tur på toalettet i fire tiden. Da stod vannet opp 40 centimeter her. Det var ikke noe trivelig, forteller Kjell Wågbø.

OVERSVØMT: Kjell Wågbø prøver å fjerne vann fra boligen, men den er allerede oversvømt. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

– Hvor mange liter vann har du i huset?

– Det er nok en del liter, svarer Wågbø.

– Det er det verste jeg har opplevd i hvert fall, sier kona Grete Wågbø.

– Ikke opplevd så mye vann

Gunnar Erik Sæther slapp unna evakueringen, men har fått kjenne på store nedbørsmengder på gården. Til tross for enorme vannmasser, har ikke 78-åringen fått store skader på gården. Men «noen» liter med vann står utenfor huset likevel.

– Bygda er hardt rammet. Vi var på feil plass til feil tid da vannet kom, sier Sæther.

Bygden Øksendal i Møre og Romsdal har fått et brutalt møte med ekstremværet. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

I 22-tiden torsdag kveld erklærte Meteorologisk institutt at ekstremværet «Gyda» er over, men faren truet fremdeles utover natten. Sæther legger til at han aldri har opplevd så store nedbørsmengder tidligere.

– Vind - ja, men ikke så store nedbørsmengder.

Bursdagsbarnet forklarer videre at han ikke kan gjøre noe annet enn å se fremover og glemme det siste døgnet.

– Vannet går nok bort og det blir kaldere vær nå, så da vil vannet forsvinne. Det er tragisk, men vi får se fremover, sier han.