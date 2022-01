Dette kan bli helgens værvinner

Den siste uken har vært preget av regn, vind og grå skyer i store deler av landet etter at ekstremværet Gyda meldte sin ankomst. Men ifølge meteorologen er ikke alle tvunget til å holde seg innendørs til helgen.

– Det er Østlandet som blir værvinneren denne helgen, hvor det til og med er sjanser for sol. Her er det absolutt muligheter for å komme seg ut en tur, sier vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal i Storm til TV 2.

SOL: Store og små er ute på skitur ved Lindrudkollen i Oslo en fin vinterdag i januar. Lørdag kan det bli fint vær i hovedstaden. Foto: Vidar Ruud / NTB

Natt til fredag ble det til og med satt varmerekord i Oslo med hele 12 plussgrader, men for dem som gleder seg til våren er det fortsatt litt for tidlig å dra fram vårjakken fra skapet.

– Det er så klart ikke veldig vanlig med 12 grader i Oslo en januarkveld, men det blir ikke så varmt resten av helgen, sier Ynnesdal.

– Det blir minusgrader i hovedstaden, og lørdag vil temperaturen ligge på mellom 0 og 5 minus. Sånn sett blir det en helg med vinterlig peg, men vindkastene kan legge en liten demper på humøret, sier hun.

GOD HELG: Oslofolket kan glede seg over at hovedstaden har blitt kåret helgens værvinner. Her fra Operaen i Oslo sentrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Surt vær

Men det er ikke alle som er like heldige, og til tross for nedbørsrekorder, uvær og vind er det Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland som kommer dårligst ut også til helgen.

– Det kan bli utfordrende med skiftende vær med nedbør, vind og temperaturendringer, sier Ynnesdal.

– Vestlandet og Nord-Norge får en våt og grå værtype inn mot helgen. Fredag kommer det snø og snøbyger, men lørdag snur vinden seg og temperaturen stiger, som fører til at snøen blir til sludd og regn, sier hun.

MYE VIND: Store deler av landet vil få mye vind og vær også til helgen. Aller verst blir det på Vestlandet og i Nord-Norge, ifølge meteorologen. Foto: Nils J. Tellefsen / Storm.no

Men det er Trøndelag som kommer aller verst ut.

– Der blir det kraftig vind og stormstyrke opp i 30 meter i sekunder. Folk bør følge med og holde seg oppdatert om de skal ut å ferdes, sier meteorologen.

– Det kan bli utfordrende kjøreforhold på grunn av skiftende værtyper og lokale forskjeller. Så man må huske at selv om det ser greit ut når man starter kjøreturen, kan det være andre kjøreforhold dit du skal.

Dårlig skiføre

Skiftende vær i store deler av landet skaper utfordringer også for utendørsaktiviteter, og folk som planlegger en tyr på hytta eller skitur til helgen, bør være oppmerksomme på været.

SKITUR: Meteorologen anbefaler at alle som planlegger skitur til helgen sjekker både skredvarsel og værmeldingen før de legger av sted. Foto: Ragnhild Solbakken / Storm.no

– Det har vært plussgrader opp til 1000-1200 meter over havet og det har påvirket snøen. Så skiforholdene til helgen kommer veldig an på hvor mye snø som ligger igjen etter mildværet. Man vil jo aller helst at det skal snø og være kaldt på fjellet, sier Ynnesdal.

I tillegg er det fremdeles utstedt farevarsel for snøskred i flere områder, og populære skiområder på Vestlandet og i Nord-Norge er spesielt utsatt.

– Folk som skal på ski bør helt klart sjekke skredvarslet og tenkte seg om før de legger ut i fjellet, sier meteorologen.

– Skredfaren øker når det går fra kaldt til mildt vær, vind og store nedbørsmengder, og det er en del av disse endringene gjennom helgen, legger hun til.

SKIKJØRING: Folk som planlegger topptur til helgen bes være ekstra oppmerksomme på skredvarsel i området. Her fra Lofoten i Troms- og Finnmark. Foto: Kenneth Lauvås / Storm.no

Alternative helgeaktiviteter

Men de gode nyhetene er at sibirkulden uteblir, også i Nord-Norge.

– Det blir ikke iskulde ned mot 30 minusgrader, og det er ingen områder som stikker seg ut som Norges kaldeste. For det meste blir det enten et par plussgrader eller et par minusgrader, sier Ynnesdal.

Men for dem som er skuffet over å måtte være inne til helgen, har meteorologen likevel en anbefaling.

– Man kan for eksempel spille brettspill med familien, fortsette et oppussingsprosjekt eller kanskje endelig rydde i boden, som man har lovet seg selv de siste tre årene, ler hun.