FHI: Derfor bør du fortsatt være redd for smitte nå

Omikronvarianten, med sin betydelig økte smittsomhet, har tvunget helsemyndighetene over på en ny strategi.

Vinterbølgen av smitte er ikke mulig å stoppe, mener FHI. Mange hundre tusen vil bli smittet, og håpet er å dempe toppen.

– Vi er i en ny fase hvor vi ser rask smittespredning med omikron. Vi har nye rekorder hver dag og vi har også store mørketall, så tallet er nok en god del høyere enn det igjen. Det skjer samtidig som vi har fått solid kunnskap om at omikron gir betydelig mindre risiko for alvorlig sykdom, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Så hvordan skal vi egentlig forholde oss til smitten nå?

BALANSE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg mer smittesituasjonen er en vanskelig balansegang med omikron. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

En fordel å smittes

Den beste beskyttelsen mot viruset får du ved å være vaksinert i kombinasjon med naturlig immunitet etter å ha vært smittet. Da er det sannsynlig at du oppnår en såkalt hybridimmunitet, skriver FHI i sin seneste risikorapport.

– Det har noen fordeler ved seg at vi bygger immunitet. Det vil skje og det må skje, sier Stoltenberg.

For første gang under pandemien har regjeringen besluttet å lette på tiltakene i en situasjon hvor smitten stiger.

Nå gjelder den vanskelig balansegangen mellom å la smitten spre seg og å holde igjen tilstrekkelig til ikke å få stor samtidig sykdomsbyrde og overbelastede tjenester i samfunnet.

– Det er en vanskelig balansegang mellom at mange blir smittet og at en god del bli syke samtidig. Vi ønsker at smitten skal spre seg hos dem som ikke blir rammet så hardt, for da bygger vi immunitet sammen med fortsatt vaksinasjon, sier Stoltenberg.

Ikke oppsøk smitte

Selv om FHI-direktøren mener det er uunngåelig, men også positivt at mange blir smittet fremover, fraråder hun mot å oppsøke smitte.

– Jeg anbefaler ikke folk å prøve å bli smittet. Mange vil bli smittet uansett, fordi smitten kommer til å være så vanskelig å stanse. Det er viktig at tiltaksnivået etterleves, for å få til balansen de nærmeste ukene, sier Stoltenberg.

Dersom befolkningen følger tiltakene, er håpet at smittetoppen vil bremses. Når regjeringen gjør en ny vurdering av tiltakene i februar, vil etterlevelsen være avgjørende.

– Om kort tid kan det hende at ikke er behov for ikke så mye tiltak. Eller så kan det være behov for flere, sier Stoltenberg.

Nettopp derfor mener Stoltenberg at vi fortsatt bør være litt redde for å bli smittet.

SMITTE: For den enkelte kan konsekvensene av vinterbølgen bli at man blir smittet tidligere enn man ellers ville blitt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vurder risikoen

– Det er viktig at folk forstår betydningen av tiltakene vi har. I tillegg bør man fortsatt være passe redd for å bli smittet, både på egne og andres vegne. Det er opp til hver enkelt å vurdere risikoen for seg selv og for de man omgås eller møter på jobb, sier Stoltenberg.

Med lettelser i tiltakene og flere krav som blir til anbefalinger, ligger et større ansvar på det enkelte individet.

– Jeg tror folk kommer til å se hvordan utviklingen blir fremover og handle deretter. Det er vanlig i livet at folk tar ansvar og det må de også gjøre i denne situasjonen, sier Stoltenberg.

Frykter høyt sykefravær

En av de største risikoene ved mye smitte, er høyt sykefravær i samfunnet samtidig.

– Hvis veldig mange blir syke samtidig, vil flere bli så alvorlig syke at de ikke kan gå på jobb. Det kan for eksempel ramme skoler, brannvesen og politiet. Vi må forberede oss på kapasitetsutfordringer i tiden som kommer, sier Stoltenberg.

For å møte kapasitetsutfordringene, besluttet regjeringen å endre karantenereglene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer. For disse er kravet om karantene erstattet med testing.

FHI-direktøren oppfordrer alle med symptomer til å teste seg.

– Ikke gå på jobb med symptomer. Test deg og handle deretter, sier Stoltenberg.

Bedre immunitet om en måned

Selv om smittebølgen vil få konsekvenser, kan det vente en mer normal hverdag allerede om en måneds tid.

– At mange flere blir smittet, vil kunne bety at vi samlet har bedre immunitet om en måneds tid mot denne varianten og en del andre. Det er sannsynlig at omikron vil kunne bidra til at vi kommer bedre ut på andre siden, men først må vi håndtere ukene som kommer, sier hun.

FHI vurderer at vinterbølgen vil medføre færre enn femti tusen nye smittede per dag og at mindre enn fem prosent av befolkningen vil bli smittet samtidig, viser risikorapporten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror Norge som helhet kan takle mye smitte.

FHI forventer også færre enn to hundre nye sykehusinnleggelser per dag og færre enn hundre og femti samtidige under respiratorbehandling.

Men det er stor usikkerhet.

Stoltenberg mener også at det er vanskelig å si sikkert når vi når toppen av denne smittebølgen. I risikorapporten er dette forventet i månedsskiftet mellom januar og februar.