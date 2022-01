– Liverpools eiere vil aldri bli tilgitt om Salah forlater klubben

Superstjernen Mohamed Salah og Liverpool har vært i dialog i ukesvis om en forlengelse av egypterens kontrakt på Anfield.

I et intervju med GQ Magazine nylig gjorde Salah det klart hva han ønsket. For øyeblikket har 29-åringen en avtale som går ut 30. juni 2023, men angriperen er klar på at han ønsker seg en høyere lønn for å forlenge kontrakten.

BEKYMRET: Jamie Carragher. Foto: Jonathan Moscrop

– Jeg ønsker å bli her, men det er ikke opp til meg. Det er i deres hender. De vet hva jeg vil ha. Jeg ber ikke om noe sprøtt, sa Liverpools store stjerne i intervjuet som ble gjengitt av sportsmedier i hele verden.

– De vil aldri bli tilgitt

Liverpool-legenden Jamie Carragher kan ikke forstå at klubben fremdeles ikke har lagt det kontraktstilbudet Salah ønsker seg på bordet.

– Jeg ville elsket at denne avtalen ble signert så raskt som mulig. Ikke glemt hva Liverpool i sin tid betalte for Salah. De bladde ikke akkurat om én milliard. De fikk en briljant avtale da han ble hentet. Pengene de har investert i ham, overgangssum og lønn, har virkelig gitt stor verdi for pengene, poengterer Carragher overfor Sky Sports, TV-kanalen han har jobbet som fotballekspert de siste årene.

Og fortsetter:

– Jeg sier ikke at Liverpool må gi Salah nøyaktig det han vil ha. Men jeg tror ikke Liverpool Football Club og eierne vil bli tilgitt om Salah forlater klubben til sommeren eller om 18 måneders tid. Han er en Liverpool-legende, og en av de beste spillerne denne klubben noensinne har hatt. Derfor må dette løses så raskt som mulig, slår Carragher fast.

"#LFC wouldn't be forgiven if Mo Salah left this club in the summer or 18 months time."



Will the Premier League's top scorer agree a new deal at Anfield? ✍️pic.twitter.com/V1GpDH66sq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 14, 2022

– Grunn til å være bekymret

Den tidligere forsvarskjempen minner om at Liverpool ikke brukte lang tid på å forlenge avtalen med flere av klubbens andre profiler.

– Som Liverpool-supporter må du være bekymret for Salahs kontraktssituasjon. Andre store spillere i Liverpool har signert nye kontrakter de siste tre-fire månedene, både keeper Alisson Becker, Trent [Alexander-Arnold og Virgil van Dijk, og har fått solid lønnsforhøyelse, minner han om, før han slår fast:

– Salah ønsker å få betalt på nivå med de beste spillerne i Premier League og i verdensfotballen. Og hvorfor skulle han ikke få innvilget det? Han fortjener det, vi snakker tross alt om en av verdens aller, aller beste spillere.

Salahs betydning for Liverpool kom klart frem i det målløse oppgjøret mot Arsenal i ligacupens semifinale torsdag kveld.

Merket fraværet

For uten Sadio Mané og Mohamed Salah, som begge deltar i Afrikamesterskapet, slet Liverpool med å spille seg til de helt store sjansene, til tross for at Arsenal ble redusert til ti mann etter Granit Xhaka så rødt allerede i det 24. minutt.

– Disse to spillerne, Mané og Salah, er åpenbart savnet. Snakket om Salahs kontrakt vil trolig bli enda mer intenst fremover, fordi alle ser hvilken effekt på laget det har når han ikke spiller, sier Carragher etter 0-0-kampen mot Arsenal på Anfield.

Etter kampen innrømmet manager Jürgen Klopp at han selvsagt savnet Salah.

– Det er ikke et lag i verden som ikke ville savnet Sadio Mané, Mo Salah og Naby Keita, sa Klopp etter kampen.

– Om vi kunne vært bedre forberedt? Jeg tror ikke det. Dette er situasjonen, sukket tyskeren.

– Ville sett helt annerledes ut

Sky Sports-ekspert Paul Merson mener Klopp har all grunn til å være bekymret for fraværet til Mané og Salah.

– Den største bekymringen for Liverpool-fansen etter Arsenal-kampen? Salah og Mané. Om de hadde spilt, så ville kampen sett helt annerledes ut, mener Merson, og konkluderer med følgende:

– Du kan ta to spillere ut fra Manchester Citys startoppstilling, så vil det ikke utgjøre en særlig forskjell. Ta to spillere ut fra Chelseas startoppstilling, så vil det heller ikke si så mye. Men når du tar disse to ut fra Liverpool, så blir det helt annerledes.