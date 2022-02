Christine Dancke har fått sitt første barn

37-åringen har fått sitt første barn sammen med musiker Simon Bergseth (28). Nyheten deler Bergseth på Instagram.

I teksten skriver han «lille Vilje», som kan tyde på at det er barnets navn.

Innlegget ble publisert for 19 timer siden. Nå renner det inn med gratulasjoner fra kjendiser, og særlig musikkprofiler.

«Fantastisk!» skriver Sondre Lerche, mens Sondre Justad roser navnevalget.

– Gratulerer så mye til en helt ny familie, skriver Razika-artist Marie Amdam.



Graviditeten kom overraskende på

Dancke delte i november nyheten om at hun var gravid. Hun skrev da at hun ville dele for å unngå spekulasjoner, og at graviditeten ikke var planlagt.

– Skal si du kom ekstremt ut av det blå, spesielt med tanke på tilstanden min som jeg noooen ganger har tulla litt med - jeg pleier å si at jeg er «halv under lungene» fordi jeg er født med en nyre og kun halvparten av alle de indre kvinneorganene, uttalte Dancke på Instagram.

Fra radio til TV-profil

Dancke var i ti år en stor musikkprofil i P3 frem til sommeren 2020. Siden da har hun jevnlig vært på TV som programleder for VG-lista og i NRK-programmet «HAIK». Hun har også vært deltager i «Kompani Lauritzen» og dommer i «Norges nye megahit»

I 2016 opprettet hun sitt eget medieselskap Vrang produksjon, som blant annet produserer podkasten til VGTV-profil Ida Fladen.

Dancke har også vært åpen om at hun har opplevd panikkanfall, og gjorde seg bemerket i 2018 med podkasten «Noia», som belyser angstlidelser: