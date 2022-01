Fikk brutal melding som 16-åring

Nå vil alle ha en bit av Manchester Citys Kevin de Bruyne. Som ungt talent fikk belgieren beskjed om at han var uønsket hos vertsfamilien i Genk.

Kevin De Bruyne har i en årrekke vært en av de aller beste spillerne i Premier League. Lagkameratene elsker å spille med ham, motstanderne frykter playmakeren, og fans kommer langveisfra for å se belgieren spille.

Men, som hos mange andre spillere i verdensklasse, har det kostet å komme dit 30-åringen er i dag.

– Jeg har tatt noen valg som få andre ville tatt, sier Kevin de Bruyne til programmet The Players Tribune.

VANSKELIG TID: Kevin De Bruyne hevder tiden i Genk var preget av ensomhet. På tross av vanskeligheter utenfor banen, klarte midtbanespilleren å kjempe seg til Genks A-lag. Foto: Tony Marshall

Da de Bruyne var fjorten år valgte han å flytte fra den lille byen Drongen i Belgia, fra foreldrene og 150 kilometer unna til Genk. Målet var å bli best mulig i fotball.

Det første året bodde 14-åringen på internatskole sammen med mange andre i samme situasjon. For en introvert tenåring var det en opptur å få beskjed om at han skulle få flytte inn hos en vertsfamilie den kommende sesongen.

Livet gikk med til skole og fotball. De Bruyne tenkte ikke på annet enn å gjøre det best mulig på banen.

– Jeg er en veldig beskjeden fyr som trives godt i eget selskap. Jeg trodde alt gikk fint, ingenting tilsa noe annet. Jeg hadde ingen problemer med disiplin eller lignende på skolen.

Men etter ett år hos en ukjent familie, skulle Kevin De Bruyne få nedslående nyheter da han vendte hjem til foreldrene i Drongen.

– Da jeg kom hjem var foreldrene mine lei seg og gråt. Da jeg spurte om hva som var i veien fikk jeg beskjed om at vertsfamilien ikke ville ha meg tilbake.

– Du er vanskelig å ha med å gjøre, veldig stille og det er vanskelig å få deg til å fungere sammen med de andre barna, var beskjeden .

– Når du er 15-16 år gammel er det tungt å høre.

TALENT: Kevin De Bruynes talent har vært ubestridt, men superstjernen opplevde store utfordringer utenfor fotballbanen da karrieren startet i Genk. Foto: LUC CLAESSEN

– I starten av karrieren har jeg ofte fått høre at jeg er en vanskelig person å ha med å gjøre, men det handler i bunn og grunn bare om at jeg er en stille og veldig sjenert person, sier en åpenhjertig De Bruyne.

Tenåringen måtte igjen tilbake på internatskole. Da han etter hvert ble en del av Genks førstelag, ble dagene lange og det sosiale livet var meget begrenset.

– På internatskolen var det en regel om at elevene måtte være på rommet sitt etter klokken 21 på kvelden. Jeg kom hjem fra trening med Genk klokken 21.30. Det stod det som regel et brett med mat til meg utenfor døren, men av og til hadde de glemt det, sier De Bruyne.

– Jeg tror jeg kan si at de to første årene i Genk er de to mest ensomme årene jeg noen sinne kommer til å få, sier en av verdens beste playmakere.

Valgene en ung De Bruyne tok gav han ikke mange venner, men på fotballbanen tok han enorme steg. I 2009 fikk midtbanespilleren debuten for Genks A-lag. Etter tre sesonger og tre titler i premieskapet, ble De Bruyne hentet til Chelsea.

SOLGT: Kevin De Bruyne, 1. februar 2012, på pressekonferansen der det ble klart at han skulle til Chelsea. Foto: YORICK JANSENS

Der ventet mer motgang for stortalentet.

Noen oppkjøringskamper var det hele unggutten fikk i kongeblått før han ble sendt på lån til Werder Bremen.

Suksess i Tyskland førte til at De Bruyne inngikk i José Mourinhos planer før 2013/14-sesongen, men playmakeren fikk aldri tillitt hos portugiseren. Etter 9 kamper og én assist i Chelsea ble De Bruyne solgt til Wolfsburg i januar 2014.

Etter to og en halv sesong i Tyskland, blant annet kronet med tittelen Årets spiller i 2014/15-sesongen, la Manchester City 55 millioner pund på bordet og gjorde Kevin De Bruyne til klubbens dyreste spiller noen sinne.

– Jeg kom til City som en mislykket Chelsea-spiller. Folk ville ikke betale for å se meg spille, det ble jeg faktisk fortalt.

BEST: Kevin De Bruyne mottar prisen "Årets spiller", kåret av tyske sportsjournalister for 2014/15-sesongen. Foto: AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ

– Nå kan jeg med stolthet si at jeg har vært en av verdens beste spillere de siste årene. Det handler ikke om at jeg er arrogant, men jeg har hjulpet laget mitt til å oppnå historiske ting.

30-åringen har sine ord i behold. Tre Premier League-titler, et FA Cup-trofé, fem Ligacup-triumfer og én tapt Champions League-finale er det blitt på belgieren etter overgangen fra Wolfsburg i 2015.

– Det finnes ikke mye som er bedre enn å hjelpe laget ditt til å oppnå store ting, sier den sindige midtbaneeleganten.

Se De Bruyne og Manchester City mot Chelsea på TV 2 Sport Premium lørdag fra 12.45