– De første signalene fra Russland har ikke vært særlig positive

– Forsvarsministeren og jeg har i dag konsultert Stortinget om situasjonen i Ukraina, sa utenriksminister, Anniken Huitfeldt, da hun orienterte pressen i vandrehallen onsdag.

Situasjonen mellom Russland og Ukraina er svært spent, og forholdet har vært tema i en rekke internasjonale møter den siste uken. Russland krever blant annet garantier for at Ukraina ikke kan få nato-medlemskap, mens Nato ikke vil gi etter på kravet.

– Vi ønsker forhandlinger og samtaler om spørsmålene, for å få en diplomatisk løsning på denne vanskelige saken, sa Huitfeldt.

Til TV 2 forteller Huitfeldt at hun er forberedt på det verste.

– Russland har tidligere vist både evne og vilje til å bruke militærmakt og vi må være forberedt på det siden de har 100.000 soldater utenfor grensene til Ukraina, sier Huitfeldt til TV 2.

Huitfeldt forteller at Norge er åpne for forhandlinger, men understreket at de første signalene fra Russland ikke har vært gode.

– Russerne har trukket seg tilbake til Moskva, og de første signalene, som har kommet er ikke spesielt bra.

Russlands militære opptrapping ved grensen til Ukraina er bakgrunnen for de viktige samtalene, som har pågått i Brussel og Wien denne uken.

– Det er ingen tvil om at situasjonen vi står i nå er alvorlig både for Ukraina, Norge og Europa. Det er fremdeles grunn til å være bekymret for at situasjonen vi står i kan føre til omfattende militært maktbruk i Ukraina. Det er Russland, som har ansvaret for at det eskalerer, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Spent situasjon

Denne uken har det pågått en rekke møter om den spente situasjonen ved grensen til Ukraina. Torsdag møttes Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien for å diskutere krisen.

Onsdag møttes Nato-Russland-rådet og etter møte sa Nato-sjef, Jens Stoltenberg, at Nato har tilbudt Russland videre samtaler.

Etter samtalene understreket han at det fortsatt er en reel fare for at det kan oppstå en væpnet konflikt.

– Det er grunnen til at disse møtene er så viktige, sa han.