Djokovic fikk visumet kansellert: – En del av et stort politisk spill

Det skriver flere medier nå fredag morgen.

Det er den australske immigrasjonsministeren Alex Hawke som har tatt beslutningen.

I en pressemelding skriver han at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av «helse og ordensbaserte grunner» og at det var i «folkets interesse».

– Dette er et veldig hardt slag for Djokovic. Han har nok hele veien trodd at han skulle finne en vei ut av dette kaoset, men nå spøker det veldig for hans deltagelse i Australian Open, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Hva skjer nå?

Djokovic-saken har vakt store reaksjoner blant det australske folket som har levd gjennom noen av de lengste, og strengeste, restriksjonene under koronapandemien.

Nå er planen å deportere serberen, som trolig vil gå rettens vei for å bli værende.

Ifølge nyhetsbyrået AFP vil Djokovic trolig få et treårs innreiseforbud til Australia.

– Det nærmer seg valg i Australia og det er nok mange politikere her som har et veldig sterkt behov for å markere seg, vil vise at de er strenge når det kommer til grensekontrollen, og at reglene skal gjelde for alle. Så det er nok en del av et stort politisk spill denne avgjørelsen her, sier Finstad Berg.

The Guardian-journalist Sean Ingle skriver på Twitter at det forventes at serberens advokater vil be om en midlertidig forføyning som vil la ham spille sin første runde-kamp i påvente av en ny rettssak neste uke. Dermed kan man få et scenario hvor Djokovic blir deportert fra Australia etter at turneringen er i gang.

Nektet innreise – fikk medhold i høring

Verdenseneren reiste til Australia tidligere denne måneden for å delta i Australian Open, men ble nektet innreise da han ankom flyplassen i Melbourne.

Djokovic er ikke vaksinert mot korona, men hadde viruset i desember. Dermed fikk han medisinsk fritak fra å være vaksinert i forbindelse med deltakelse i Australian Open 17. januar.

Tidslinje i Novak Djokovic-saken NTB: Dette er utviklingen i saken mellom tennisstjernen Novak Djokovic og Australias immigrasjonsmyndigheter: * 10. desember: Fristen for uvaksinerte spillere til å be om medisinsk fritak fra vaksinereglementet for å kunne delta i Australian Open. * 16. desember: Samme kveld som Djokovic deltar på et nasjonalt serbisk arrangement til ære for ham, blir han gjort kjent med at han har testet positivt for korona i en PCR-test. Det gjør at han ifølge serbisk regelverk skal isolere seg hjemme i 14 dager. * 17. desember: Djokovic deltar i en prisutdeling for unge tennisspillere i Beograd, uten å bruke munnbind eller holde sosial avstand. * 18. desember: Djokovic deltar i et fotooppdrag med den franske avisen L'Equipe. * 22. desember: Djokovic får svar på en ny koronatest, og den er ifølge ham selv negativ. * 30. desember: Djokovic får, ifølge advokatene hans, medisinsk unntak for å delta i Australian Open fra den medisinske sjefen i Australias tennisforbund. * Rundt nyttår: Videoer i sosiale medier viser Djokovic på en tennisklubb i Marbella i Spania. * 5. januar: Djokovic reiser til Australia, men blir nektet innreise fordi han angivelig har søkt et visum som ikke gir ham mulighet til å reise inn i landet med medisinsk vaksinefritak. Han anker innreisenekten og blir plassert på karantenehotell. * 6. januar: Djokovics far sier at sønnen hans er fengslet i Melbourne, og på en pressekonferanse sammenligner han sønnen med Jesus: «Jesus ble korsfestet og måtte holde ut mange ting, men han lever fortsatt blant oss. Novak, verdens beste idrettsutøver og mann, er også korsfestet. Han vil holde ut», sa han. * 10. januar: Djokovics anke vinner fram i en domstol i Melbourne, og visumkanselleringen oppheves. Saken er imidlertid ikke over, for immigrasjonsminister Alex Hawke sier at den fortsatt undersøkes grundig. Senere på dagen får Djokovic trene på centercourten på tennisanlegget i Melbourne. * 11. januar: Djokovic trener igjen i Melbourne, og samtidig dukker det opp nye opplysninger i australske medier. Blant annet beskyldes han for å ha løyet i visumsøknaden om at han ikke reiste i de 14 dagene før han fløy til Australia. * 13. januar: Djokovic får motstander i Australian Open og trakk landsmannen Miomir Kecmanovic i første runde. * 14. januar: Australske myndigheter kansellerer visumet til Djokovic. Han blir kastet ut av landet og risikerer forbud mot innreise i tre år framover. (©NTB)

Da serberen og hans team ankom Melbourne onsdag sist uke, viste det seg at han hadde søkt om feil visum. Dermed satte myndighetene verdenseneren på karantenehotell, der han har vært i påvente av en rettslig avgjørelse.

Den kom mandag, og han fikk medhold.

Dermed fikk også Djokovic motstander i første runde av turneringen som starter mandag. Men nå har minister Hawke brukt sin «personlige kanselleringsrett» til å trekke tilbake visumet og sende verdensstjernen ut av landet.

– Om han ikke får spille kaster det hele turneringen inn i et kaos, egentlig. Man må endre oppsettet, men det er også et stort nederlag for Australian Open og for australsk tennis at de har tapt denne kampen her. For de hadde jo gitt Djokovic et unntak fra det medisinske kravet om at man må vaksinere seg, sier Finstad Berg.

(©NTB/TV 2)