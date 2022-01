Barnestjernens karriere stoppet opp – nå forteller han om farens mishandling

Som 14-åring signerte australske Bernard Tomic den mest lukrative kontrakten Nike hadde gitt noen på hans alder.

Verden lå for hans føtter.

Så da han vant Australian Open for juniorer i 2008, var det ikke annet enn som forventet. Og da 18-åringen nådde kvartfinalen i Wimbledon som den yngste siden Boris Becker, ble det på sett som en naturlig utvikling, et trinn på karrierestigen. Og da han i 2016 var rangert som verdens 17. beste spiller, tenkte man ikke at taket var nådd.

Men det var det.

Tomic har aldri nådd en kvartfinale i en Grand Slam igjen, og er for tiden rangert som nummer 257 i verden. Tirsdag røk den nå 29 år gamle Tomic på hodet ut av Australian Open allerede i første kvalifiseringsrunde.

DEN GANG DA: Bernard Tomic nådde kvartfinalen av Wimbledon-turneringen allerede som 18-åring i 2011. Foto: Anja Niedringhaus

– Fortsatt redd min far

Nå åpner han opp om oppveksten i et langt intervju med Sydney Morning Herald. Her forteller han om en kontrollerende far som av og til gikk over grensen for å få sønnen til å yte best mulig. Langt over grensen.

– Jeg er fortsatt redd min far, sier Tomic nå.

– Jeg ville ikke oppdratt mitt barn slik jeg er blitt oppdratt.

Faren John så tidlig sønnens talent og var fast bestemt på å forløse det. Med alle midler.

– Han har gjort mange ting mot meg. Han har banket baller på meg, racketer og ting. Jeg mener, fyren er gal, det er sikkert. Men han har gjort meg til den jeg er i dag. Det var hundre prosent disiplin.

Det er ikke første gang søkelyset har vært på John Tomic og hans metoder. I 2014 måtte han betale en erstatning på 300 000 euro for for å ha skallet ned sønnens treningspartner Thomas Drouet.

I et intervju med L'Equipe hevdet Drouet at han hadde sett Tomic slå sønnen.

– Han mishandlet ham fysisk, sa Drouet.

SKALLET NED: John Tomic måtte betale en millionsum i erstatning til sønnens treningspartner Thomas Drouet for å ha skallet ham ned i 2013. Foto: DOMINIQUE FAGET

Etter hvert som de personlige problemene tårnet seg opp for Tomic, ble det vanskeligere og vanskeligere å prestere på banen, i en idrett han nå innrømmer han aldri egentlig har elsket.

Samtidig ble bare presset fra utsiden – og fra faren – større og større. I protest, eller kanskje som et rop om hjelp, begynte Tomic bevisst ikke å gjøre sitt beste i enkelte kamper, av og til på en slik måte at det var tydelig for alle som så på.

FAR OG TRENER: John Tomic var far og trener for Bernard Tomic. Foto: DOMINIQUE FAGET

Det førte til at han havnet på kant med trenere og Det australske tennisforbundet.

– Det var ingen som spurte hvordan jeg hadde det. Jeg er et menneske. Jeg har følelser. Jeg er ikke en bryter du kan slå av og på som en robot.

Tirret på seg det australske folk

Etter hvert ble også damer, raske biler og penger viktigere enn suksess på tennisbanen. Barnestjernen ble snart kjent som et problembarn. Prestasjonene uteble, og han ble en upopulær skikkelse i hjemlandet for en rekke kontroversielle uttalelser, som da han uttalte at han «kun telte penger» etter å ha mislyktes i å kvalifisere seg for Australian Open.

Det førte til drapstrusler.

SURNET: Forholdet mellom Tomic (t.h) og idolet Lleyton Hewitt (i midten) ble etter hvert svært dårlig. Hewitt hevdet i 2019 at Tomic hadde forsøkt å utpresse og true ham og familien etter at Tomic ble droppet fra det australske Davis Cup-laget. Foto: PETER PARKS

– Den perioden av livet mitt var veldig mørk. Jeg forstår nå at jeg hadde feil og at det var galt det jeg gjorde.

– Jeg tenker annerledes nå. Jeg ser ting annerledes. Jeg tror at folk lærer mye etter hvert som de blir eldre. Det er derfor jeg gjør dette intervjuet, for å uttrykke hvordan jeg føler og å endre meg som person. Jeg ønsker å være en bedre rollemodell for barn, og å oppnå ting innenfor tennis, sier Tomic.

Målet er fortsatt Wimbledon-triumf

Til tross for all motgangen har ikke Tomic gitt opp tennisen. Selv om han nå kun er rangert som nummer 257 i verden, drømmer australieren fortsatt om å vinne Wimbledon.

– Tiden er i ferd med å renne ut, innrømmer han.

– Det er så mange ting jeg kunne gjort. Jeg kunne ha vunnet Wimbledon i min karriere. Jeg vet at jeg kan gjøre det. Jeg har et vindu på fem-seks år før jeg legger opp, og jeg skal gjøre det.

– Jeg ønsker å gjøre dette for meg selv. Ikke for deg, ikke for min far, ikke for noen. Men for å bevise for meg selv at jeg kunne ha klart det. Dette er bunnen. Herifra går det bare oppover, avslutter det tidligere vidunderbarnet.