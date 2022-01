Sør-Koreas forsvar: Ny oppskyting fra Nord-Korea

Nærmere detaljer om hendelsen er så langt ikke kjent.



Meldingen fredag kommer etter at Nord-Korea på under én uke har gjennomført to tester av det de kaller hypersoniske raketter. Den forrige testen fant sted tirsdag.

USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte i et intervju med MSNBC at Nord-Koreas rakettester kan ha som mål å gi landet økt oppmerksomhet.

