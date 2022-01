Californias guvernør sier nei til å løslate Kennedy-drapsmann

Newsom avviser anbefalingen fra en nemnd bestående av to tilsynsførere. Nemnda slo i august fast at Sirhan kan prøveløslates. Men guvernøren mener at Sirhan utgjør en urimelig trussel mot offentlig sikkerhet.

– Sirhans drap på senator Kennedy er blant de mest beryktede krimsakene i amerikansk historie. Etter flere tiår i fengsel, har Sirhan ikke klart å klart å rette opp det som førte til at han drepte senator Kennedy. Sirhan mangler innsikten som kan hindre ham fra å begå samme type farlige beslutninger som han gjorde i fortiden, skriver Newsom i beslutningen.

Sirhans forsvarer Angela Berry varsler at de vil prøve å omgjøre guvernørens beslutning i rettsapparatet.

– Vi forventer fullt ut at en rettslig gjennomgang av guvernørens beslutning vil vise at guvernøren tar feil, sier hun.

Robert Francis «Bobby» Kennedy, lillebroren til tidligere president John F. Kennedy, var på god vei til å bli Demokratenes presidentkandidat da han ble drept under et valgkampmøte i Los Angeles.

Sirhan Sirhan ble først dømt til døden for drapet, men dommen ble i 1972 gjort om til fengsel på livstid.

Drapet skjedde kort tid etter at borgerrettighetslederen Martin Luther King ble drept, på et tidspunkt da USA var dypt splittet på grunn av Vietnamkrigen.

Palestinsk-jordanske Sirhan forklarte i sitt første TV-intervju i 1989 at motivet for drapet var hans skuffelse over Kennedys støtte til Israel.

