Mann til sykehus etter ras

Sunndal (TV 2): Én mann er skadet i forbindelse med et ras over fylkesvei 62 i Øksendal.

Saken oppdateres!

Onsdag ettermiddag rykket nødetater ut etter melding om ras over fylkesvei 62 like ved Øksendal.

Raset skyldes trolig ekstremværet Gyda, ifølge politiet.

Klokka 22.50 bekrefter politiet overfor TV 2 at en person er skadet og fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent.

– En mann er skadet, og har blitt fraktet til sykehuset i Molde med ambulanse, sier operasjonsleder Arild Reite politiet Møre og Romsdal:

– Det er fortsatt usikkert om han ble skadet som følge av raset, eller om det skyldes at han har bevegd seg over rasområdet i etterkant, for så å bli skadet.

BANER VEI: En gravemaskin rydder fylkesvei 62 for de resterende massene etter raset. Foto: Martin Giskegjerde

Videre forteller Reite at det er lite trolig flere har blitt tatt av raset.

– Autovernet er helt, så det er ingenting som tyder på at noen biler er involvert i hendelsen, sier han til TV 2.

Nå frykter politiet ytterligere ras i området, og oppfordrer derfor bilistene som står i påvent om at veien skal åpnes, om å flytte seg fra området, melder TV 2s reporter på stedet.