Britney Spears kaller lillesøsterens TV-intervju for et PR-stunt

I et tårevatt intervju med «Good Morning America» åpner «Zoey 101»-stjernen Jamie Spears (30) opp om den vanskelige familiesituasjonen hun står i, og om forholdet til storesøster Britney Spears (40).

Hadde et godt forhold under oppveksten

I intervjuet forteller hun at Spears-søstrene hadde et nært bånd under oppveksten.

– Jeg følte hun var som en ekstra mor, sier Jamie Spears i intervjuet.

Videre forteller 30-åringen at hun ble glad på søsterens vegne, da faren til Britney Spears ble fratatt vergerollen.

– Når det kom på plass var jeg 17 år gammel, og skulle snart ha barn. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg var heller ikke fokusert på det. Jeg var fokusert på at jeg var 17 år og skulle ha barn. Jeg forstod like lite av det da, som det jeg gjør nå, forteller hun.

– Søsteren min spurte meg en gang om jeg kunne passe på at sønnene hennes fikk det de trengte. Uavhengig av om hun var under et vergemål eller ikke, så tenkte jeg at det var en helt naturlig ting, sier hun videre.

Hevder hun prøvde å hjelpe søsteren ut av vergemålet

Fansen til Britney Spears har angrepet Jamie Spears på Internett ved flere anledninger, og anklaget henne for å ikke ha støttet popstjernen gjennom hennes 13 år lange vergemål.

Jamie Spears hevder det motsatte, og mener at hun til og med prøvde å hjelpe popstjernen med å komme seg ut av det.

– Jeg har alltid vært søsteren min sin største støttespiller. Så når hun trengte hjelp, prøvde jeg å finne en måte å gjøre det på. Jeg gjorde alt jeg kunne for å sørge for at hun hadde de kontaktene hun trengte for å komme ut av vergemålet, forteller hun.

Videre forteller Jamie Spears at hun fortsatt føler kjærlighet for storesøsteren.

– Jeg elsker søsteren min. Jeg har alltid elsket og støttet henne, og gjort det som er rett for henne. Det vet hun, så jeg vet ikke hvorfor vi er i denne posisjonen nå, sier hun.

Britney kaller det et PR-stønt

På Twitter forteller Britney Spears hva hun synes om søsteren TV-intervju, og hevder at det hele er et PR-stønt for å selge flere bøker.

Jamie Spears er nemlig bokaktuell med «Things I Should Have Said».

– To ting som plager meg er at søsteren min sier at jeg var ute av kontroll. Hun var ikke mye rundt meg for 15 år siden på den tiden. Så hvorfor snakker de om det, med mindre hun ønsker å selge boka på min bekostning, skriver Britney Spears på Twitter.

Popstjernen har tidligere sagt at hun ble svært opprørt da lillesøsteren fremførte flere av låtene hennes, under Radio Disney Awards i 2017.

– Jeg vet det høres teit ut, men jeg skrev mange av sangene mine da søsteren min var en baby. Hun har aldri treng å jobbe for noe, skriver Britney Spears, mens Jamie Spears hevder at dette ikke stemmer i et innlegg på Instagram.

Videre opplyser Britney Spears fansen om at hun kommer til å ta en pause fra Instagram i en periode.