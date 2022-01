Arsenal stoppet Liverpool tross tidlig rødt kort

Godt utgangspunkt for «The Gunners» etter å ha spilt mer enn en time med én mann mindre i den første ligacupsemifinalen.

Liverpool-Arsenal 0-0

Både Jürgen Klopp og Mikel Arteta sendte utpå sterke lag, tatt i betraktning at begge lag hadde viktige spillere ute.

Forutsetningene for kampen endret seg midtveis i første omgang.

Diogo Jota ble sendt på løp i bakrom. Portugiseren kom først på ballen like utenfor 16-meteren, men ble taklet i magehøyde av Granit Xhaka.

Arsenal-spilleren fikk direkte rødt kort.

– Han gjør en helt latterlig takling når Jota har så mye jobb igjen å gjøre. Måten han takler ham på og kraften han gjør det med – det er ingen tvil om at det er rødt kort, sa tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher under Sky Sports' sending.

SENDT I DUSJEN: Granit Xhaka forsøkte forgjeves å overbevise dommeren om at det ikke var rødt kort. Foto: Jon Super

Arteta tok grep umiddelbart ved å sette inn en ekstra forsvarsspiller.

Uten Sadio Mané og Mohamed Salah, som deltar i Afrikamesterskapet, slet Liverpool med å spille seg til de helt store sjansene.

Arsenal fikk en kjempemulighet til å ta ledelsen, men Bukayo Saka kom for tett på keeper da han avsluttet i det 72. minutt – faktisk kampens første avslutning på mål.

Ett minutt før full tid fikk Takumi Minamino en eventyrlig mulighet til å sikre seieren for Liverpool. En keepertabbe gjorde at han fikk ballen på åpent mål. På halvspretten dundret han den langt over.

Hjemmelaget kjørte voldsomt på overtid, uten at de klarte å få ballen over streken.

Liverpool vant skuddstatistikken hele 17-3, men bare ett av dem gikk på mål.

Returoppgjøret spilles på Emirates om en uke.

Chelsea er allerede klar for finalen etter å ha slått Tottenham over to kamper.