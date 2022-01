Tror Norge kan takle smitte på fem prosent av befolkningen

På en pressekonferanse torsdag gjorde regjeringen flere lettelser i koronatiltakene. Færre må i karantene, skolene kan driftes på grønt nivå og serveringssteder får servere alkohol til klokken 23.

Til tross for flere lettelser, anser helsemyndighetene at smittetoppen fortsatt ligger foran oss.

– Vi er nå i en ny fase av pandemien. Vi vet at omikron gir mindre alvorlig sykdom og at sannsynligheten for å bli innlagt på sykehus er redusert. De siste fire ukene har over én million nordmenn tatt vaksine og tilgangen på hurtigtester er økt. Vaksinene beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Tåler mye smitte

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at landet som helhet kan takle mye smitte.

Guldvog mener at landet som helhet vil være i stand til å tåle et smittepress på fem prosent uten at kommunehelsetjenesten bryter sammen. Det utgjør nesten 270.000 innbyggere.

Helsedirektøren understrekte at så mye smitte vil være krevende for norske kommuner, men at samfunnet er robust og i stand til å hjelpe hverandre når noen områder opplever mye smitte på kort tid.

– Det kan bli mange sykmeldte i noen kommuner, som gjør at man over en kortere periode har et dårligere tilbud enn det som man har ellers. Men med de nye opplysningene om omikron tror vi det vil være håndterbart, gitt at vi klarer å holde noe igjen.

TÅLER: Bjørn Guldvog forventer høye smittetall i ukene som kommer, men mener at vi som samfunn tåler vi viruset bedre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil bremse, ikke kontrollere

Regjeringen mener en omikrondrevet vinterbølge ikke er mulig eller ønskelig å stoppe. Vi vil få flere syke, økt sykefravær og økt belastning på helsetjenestene, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til tallene.

Håndteringen gjennom vinteren dreier seg nå om å bremse epidemien - med minst mulig inngripende tiltak. Samtidig må vi unngå at for mange blir syke samtidig, slik at belastningen på helse- og omsorgstjenestene og samfunnet ikke blir for stor.