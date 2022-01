Fant blodspor i gangen – ung mann kobles til voldshendelse

Onsdag ettermiddag rykket politiet ut til en leilighet på Grønlandsleiret i Oslo etter melding om slåssing.

I gangen var det blodspor, men det var ingen hjemme da politiet tok seg inn i leiligheten.

Det tvitrer Oslo-politiet.

En ung mann som dukket opp på legevakta med kuttskader kort tid etter hendelsen kobles nå til hendelsen.

– Han er til behandling på sykehus nå, fremstår alvorlig skadet, skriver politiet i en oppdatering klokka 20.22.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand bekrefter overfor TV 2 at mannen kobles til voldshendelsen.

– Hovedhypotesen er at det har vært en slåsskamp på stedet, og at han har vært delaktig. Politiet er også i kontakt med to andre personer, og vi jobber nå med å kartlegge hvem som har gjort hva, sier Hekkelstrand.

– Har det vært vitner til hendelsen?

– Ja. Vi har snakket med flere vitner til hendelse, og politiet er fortsatt på stedet med mange patruljer.