Ut mot Berge: – Det er virkelig elendig

– Det er elendig kommunikasjon. Det er virkelig elendig, sa den danske håndballhelten Joachim Boldsen på Viaplay før EM-åpningen til Slovakia.

Boldsen snakker om uttalelsene til Christian Berge om fremtiden som Norges landslagssjef. Berge har vært koblet til trenerjobben i Kolstads superprosjekt, og trønderen har ikke garantert for sin fremtid som norsk landslagssjef.

Boldsen tror EM denne måneden blir det siste under Berges ledelse.

– Det er ganske naturlig at det blir støy når han ikke kommer med en ordentlig uttalelse. Det er ikke fordi han har sagt «nei, jeg trener ikke Kolstad». Han har heller ikke sagt «ja». For å unngå støy, må han komme med en klar uttalelse om han skal være trener i Kolstad eller ikke. Det er dårlig kommunikasjon, jeg synes det er elendig kommunikasjon, sa han i Viaplay-studio.

Berge ledet Norge til 35-25-seier over Slovakia i EM-åpningen. Han var ikke interessert i å snakke om Boldsen-utspillet etter kampen.

– Det er midt i et mesterskap, og jeg har overhodet ingen tanker om det. Det er det jeg sier om det, sier Berge til TV 2.

Kontrakt til 2025

Berge beklaget i oktober i fjor for å ha involvert seg i Kolstad-prosjektet opp mot aktuelle spillere. I et styremøte om Berges dobbeltrolle gjorde Norges Håndballforbund det klart at Berge ikke får trene både landslaget og Kolstad.

– Jeg hadde skyggelapper på et tidspunkt, sa Berge i et stort TV 2-intervju.

Berge er under kontrakt med Håndballforbundet til mesterskapet i 2025.

KRITISK EKS-LAGKOMPIS: Christian Berge (midten) og Joachim Boldsen (til høyre) fra tiden sammen i Flensburg-Handewitt i 2004. Foto: JOERG SARBACH / AFP

– Det vil ikke overraske meg om Berge ender opp i Kolstad om ikke altfor lang tid, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele i TV 2-podkasten Kommentatorbua.

Daglig leder Jostein Sivertsen i Kolstad har uttalt til Adressa at Berge alltid er aktuell for Trondheim-klubben, og at de ikke vil ansette en annen trener.

Berge: – Det er her og nå

I et Viaplay-intervju før EM-åpningen ble Berge spurt om dette kunne være hans siste mesterskap som landslagssjef for de norske håndballgutta.

– Det har jeg overhodet ikke noe fokus på. Jeg har fokus på det som er her og nå. Det er litt som jeg bruker å si: Hvis du sitter og spiser julemiddag, tenker du ikke på hva du skal ha til mat i morgen. Det er her og nå, sa han.



Kolstad har presentert en rekke stjernespillere de siste månedene. Klubben har et mål om å kunne kjempe om Champions League-tittelen i fremtiden.

Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Magnus Gullerud, Sigvaldi Gudjónsson, Janus Smárason, Vetle Eck Aga og Gøran Johannessen kommer til å slutte seg til Kolstad i løpet av det neste halvannet året.



Berge har flere ganger tidligere uttalt at han savner den daglige trenerjobben han ikke får som landslagssjef, men som er vanlig i klubblag.