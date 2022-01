Listhaug kritisk: – Tar for lang tid

Saken oppdateres!

Regjeringen varslet flere lettelser da de holdt pressekonferanse om koronatiltakene torsdag kveld.

Blant annet åpnes det for skjenking av alkohol frem til klokken 23. I tillegg kan det være inntil 200 personer på offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste plasser, og videregående skoler går fra rødt til grønt nivå.

– Alt for lang tid

Frp-leder Sylvi Listhaug etterlyser mer hjelp til næringslivet etter at regjeringen presenterte nye tiltak i kveld.

– Det har tatt over en måned å komme med en lønnsstøtte- og kompensasjonsordning til næringslivet. Det er altfor lang tid. Næringslivsledere sier til oss er at de er fortvilet over forvirrende kommunikasjon fra regjeringen, og at man ikke får detaljene i de ordningene som skal hjelpe de, sier Listhaug til TV 2.

Hun peker på at over en av tre reiselivsbedrifter frykter konkurs, i følge en undersøkelse fra NHO.

– Det er svært alvorlig. På toppen av det får mange bedrifter skyhøye strømregninger. Der har ikke regjeringen signalisert noen vilje i det hele tatt til å hjelpe de, og det er vi veldig bekymret for, sier Listhaug.

Etterlyser plan for videre gjenåpning

Leder i Venstre, Guri Melby, mener at kulturlivet fremdeles blir rammet urimelig hardt av tiltakene.

– Vi er skuffet over at det fremdeles er rigide maksgrenser på arrangementer. Nå må regjeringen raskt offentliggjøre grunnlaget for at utelivet og kulturen fremdeles må leve med sterke begrensninger på muligheten til å holde folk i arbeid, gi oss opplevelser og tjene penger, sier Melby.

GURI MELBY: Venstre-lederen mener at tiltakene overfor kulturlivet er for strenge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Venstre-lederen etterlyser også en plan for den videre gjenåpningen.

– Regjeringen bør følge opp med en plan for hvordan de vil slippe opp resten av tiltakene. Det har vi etterlyst siden desember, sier Melby.

Vil ha fortgang i arbeidet med koronasertifikat

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, er glad for at regjeringen kommer med lettelser på noen av tiltakene. Trøen understreker at det er viktig å gjøre vurderinger av hvilken risiko som er akseptabel før samfunnet kan åpnes igjen.

– Jeg tror likevel mange etterlyser en debatt om hvor mye smitte vi tåler i samfunnet, og synes at det er lenge å vente helt til april på regjeringens varslede langsiktige strategi.

Trøen ønsker mer fokus på koronasertifikatet.

KORONAPASS: Tone WIlhelmsen Trøen (H) mener regjeringen må få fortgang i arbeidet med koronapassordningen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi etterlyser at regjeringen kommer med en lovhjemmel for bruk av koronasertifikat som selvstendig tiltak. Det mener vi er på overtid å få ut på høring, sånn at vi får en reell diskusjon om dette. I dag kan man bare bruke koronasertifikat for å lette på tiltak, sier Trøen til TV 2.

– Har blitt lyttet til

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er lettet over at de blir lyttet til.

– Vi er fornøyd med at vi har blitt lyttet til på det som har vært viktigst for oss, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

Han mener det er viktig med mer skjerming av barn og unge ved at det anbefales å lette på tiltakene i skoler og barnehager.

Samtidig påpeker han viktigheten av å åpne for skjenking, og at det kan være flere til stede på kulturarrangement.

– Dette vil bidra til å gi barn og unge hverdagen tilbake, åpne opp byen vår igjen og til å få folk tilbake i jobb. Det trenger vi i Oslo nå.

– Nå vet vi mye mer

Han er tilfreds med at kommunene selv får ansvar for å vurdere tiltakene i skoler og barnehager, og sier at Oslo kommune i utgangspunktet vil legge opp til å følge regjeringens anbefalinger for skole.

– Vi skal fortsette å teste elever. Testing og vaksinering er viktig framover for å holde barnehager og skoler åpne.

Tidligere har Johansen sagt at byrådet har planen klar dersom det blir opp til Oslo å selv regulere tiltaksnivået.

– Jeg har vært tydelig på at jeg ønsker at kommunene selv, og i hvert fall vi i Oslo, bør få fastsette hvilke tiltak som passer best hos oss, og her opplever jeg at regjeringa nå kommer oss i møte.

Han opplyser overfor TV 2 at det var riktig å innføre nasjonale tiltak før jul. Men:

– Da var situasjonen en helt annen, og vi ante ikke hvor farlig omikron ville bli. Vi var veldig bekymret, men nå vet vi mye mer. Omikron gir for de aller fleste et mildt forløp og det hjelper å ha tatt vaksinen, sier han til TV 2.

Ifølge Johansen vil Oslo være klar med egen forskrift som regulerer Oslos pandemihåndtering, i tillegg åpner kommunene for å koordinere arbeidet med nærliggende kommuner, når regjeringen åpner for det.

– Barn og unge må i større grad skjermes for tiltakene, og vi må få i gang byen vår igjen. Jeg er mer opptatt av å få folk tilbake i jobb enn å få muligheten til å drikke vin til maten, selv om det også er hyggelig.