Irak: Rakettangrep mot USAs ambassade

Tre av rakettene slo ned innenfor tomta til ambassaden. Den fjerde traff en skole som ligger i nærheten av ambassaden.

Iraks forsvar opplyser at minst to personer er såret i angrepene. Det er en kvinne og en jente, opplyser militæret i en uttalelse uten å gi flere detaljer.

Det har vært flere drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Irak den siste tiden i forbindelse med at det er to år siden den iranske generalen Qassim Soleimani ble drept i et amerikansk angrep i Bagdad.

(NTB)