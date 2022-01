Bransjen jubler etter lettelser

Serveringsbransjen er lettet over at regjeringen opphever skjenkeforbudet og innfører nasjonal sjenkestopp klokken 23.00.

Saken oppdateres!

Under kveldens pressekonferanse kom regjeringen med en rekke nye tiltak som gjelder fremover.

Etter at regjeringen innførte innstramninger i desember, kommer de nå med flere lettelser. Det vil bli gjort en ny vurdering av de nye tiltakene tidlig i februar.

Et av lettelsene er at regjeringen vil oppheve skjenkeforbudet. I stedet vil de innføre nasjonal skjenkestopp klokken 23.00.

Noho Norway-sjef, Karl-Henning Svendsen, er lettet over regjeringens lettelser.

– De ansatte er veldig glade! Det å få det bekreftet nå er godt, fordi da vet vi endelig hva som gjelder, sier Svendsen til TV 2.

Svendsen håper dette er enden på pandemien.

– Det er mange som har hatt en usikkerhet over julen der de ikke vet om vi har jobb. Derfor er det viktig at

Han mener unge har lidd mest.

– Det har vært tøft spesielt for unge i dag. Mange har nettopp startet sin første jobb, også blir de permittering og usikkerhet, sier Svendsen.



Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener Oslo trenger dette nå.

– Vi er fornøyd med at vi har blitt lyttet til på det som har vært viktigst for oss. at det blir åpnet for skjenking og at det kan være flere til stede på forestillinger. Dette vil bidra til å gi barn og unge hverdagen tilbake, åpne opp byen vår igjen og til å få folk tilbake i jobb, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen til TV 2.