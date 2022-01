Et skritt i riktig retning

I kveld kan deler av idrettsbevegelsen juble for at de endelig har blitt hørt. Men hallidrettene våre må fortsatt vente på tur. De havner nok en gang bakerst i pandemikøen.

Kveldens pressekonferanse var en viktig seier for Idretts-Norge. Barn og unge får lov til å drive med idrettene sine både inne og utendørs, og voksne kan drive med kontaktidrett ute. Toppidretten får også betydelige lettelser, noe som er helt nødvendig hvis man skal kunne holde hjulene i gang. Men for voksne som driver med hallidrett ble kveldens pressekonferanse et nytt knallhardt slag i magen.

Mina Finstad Berg er Sportskommentator for TV 2. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

La oss ta det viktigste først. Det er en stor seier for idretten at toppidretten får bedre arbeidsvilkår, at barne- og ungdomsidretten får grønt lys og at voksne nå kan få drive med kontaktidrett utendørs. Men det skulle også bare mangle når de faglige rådene fra Helsedirektoratet var så tydelige. Man kan ikke stenge ned store deler av Idretts-Norge bare for sikkerhets skyld.

Selvfølgelig skal vi beskytte sykehusene våre. Ingen ønsker å sprenge kapasiteten på landets intensivavdelinger. Alle skjønner at de ansatte i helsevesenet må få den drahjelpen de trenger fra resten av samfunnet. Derfor har også idretten gjort alt de kan for å følge de til enhver tid gjeldende smittevernsreglene, tiltakene og anbefalingene.

Selv er jeg blant dem som mener at norsk idretts øverste leder tidligere i pandemien faktisk var for lydig og ydmyk på idrettens vegne. Jeg mener idrettspresidenten burde ha utfordret myndighetene mer når breddeidretten stadig ble skjøvet bakerst i køen.

Det har vært mye snakk om en felles dugnad mot koronaviruset. Og breddeidretten har vært dugnadsfolkene i borettslaget som fremdeles måtte rake løv mens alle andre samlet seg rundt grillen i bakgården og drakk øl.

Den siste tiden har en samlet og koordinert idrettsbevegelse stilt tydeligere krav, og det har gitt resultater. Det har vært viktig både for idretten og for den nasjonale folkehelsen.

For helse handler om mye mer enn det som foregår på landets sykehus. Helse handler ikke bare om fravær av sykdom. Det handler også om livskvalitet, mental helse og folkehelsearbeid på grasrota i små og store lokalsamfunn. Idretten har en helt sentral rolle i dette arbeidet, og det har ikke blitt tatt nok hensyn til i denne pandemien.

For veldig mange mennesker er breddeidretten et viktig bidrag både for livskvaliteten og for den psykiske og fysiske helsa. Vi får ikke færre OL-gull i Beijing, dårligere resultater i de kommende håndballmesterskap eller et dårligere lag i sommerens fotball-EM fordi breddeidretten har vært stengt. Men kostnaden har likevel vært skyhøy, både her og nå og på lengre sikt.

Kostnaden av å stenge ned breddeidretten vises kanskje ikke like tydelig som kostnaden av permitteringer, sykefravær og konkurser i utelivsbransjen. Men det er ingen tvil om at en vingeklippet breddeidrett er en høy pris å betale for å temme pandemien.

Pandemien kommer sannsynligvis til å prege idrettsbevegelsen i lang tid fremover. For idrettslag, frivillige og alle som har hatt breddeidretten som sin viktigste arena for mestring, sosialt nettverk og fysisk aktivitet har nedstengningen vært svært alvorlig.

For alle som brenner for den norske idrettsbevegelsen har det vært fortvilende å se hvordan breddeidretten gang på gang har vært det første man stenger ned og det siste man åpner opp.

I kveld har idrettsbevegelsen innkassert en stor og viktig seier. Men det er fortsatt altfor mange som ikke får lov til å drive med den idretten de elsker i tiden fremover. Hallidrettene våre går en ny tøff tid i møte. Selv om regjeringen nå letter på mange tiltak, må noen fortsatt sitte på sidelinjen. Idretts-Norge er ikke i mål før også voksne får lov til å drive med kontaktidrett innendørs.