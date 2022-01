Håndballgutta med pangstart i EM

Norge - Slovakia 35-25 (15-11)

De norske håndballgutta åpnet EM med 35-25-seier over Slovakia torsdag.

– Det er mange som har kommet godt i gang i mesterskapet, og det ønsket vi fra åpningskampen. Samtidig var det et godt resultat, sier Norge-kaptein Christian O’Sullivan til TV 2.

Erik Toft ble Norges toppscorer med fem fulltreffere mot vertsnasjonen.

– Han har et vanvittig skudd, og det visste vi på forhånd. Jeg har trent ham i noen år. Han er tøff i stå imot hvis han finner timingen. Det gjorde han på fremragende vis, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

– Det er litt derfor jeg er med – for å ta de skuddene. Hvis jeg ikke gjør det, er jeg ikke noe god håndballspiller, sier Toft til TV 2.

Norge er favoritter til å vinne alle de tre kampene i gruppespillet. Etter EM-åpningen mot Slovakia venter Russland lørdag og Litauen mandag. Tidligere på torsdagskvelden vant Russland 29-27 mot Litauen.

Norge scoret tre på rappen fra start, men det var ikke nok til å riste av seg Slovakia, som holdt følge til 8-8 med drøyt ti minutter igjen av første omgang.

Kristian Sæverås kom inn i mål for Torbjørn Bergerud i første omgang etter at den norske førstekeeperen fikk et ball i ansiktet etter et kantskudd.

– Torbjørn fikk en smell i hodet, så han følte seg litt groggy, så vi tar ingen sjanser, forklarte Norges landslagsassistent Jonas Wille til Viaplay i pausen.

– Det går okay. Jeg har litt hodepine, men det skal nok gå fint etter hvert, sier Bergerud til TV 2 etter kampen.

Sæverås sto godt i det norske målet, og det bidro til at det norske laget skaffet seg et forsprang inn mot pause. Etter første omgang ledet Norge 15-11.

GROGGY: Torbjørn Bergerud fikk en ball i ansiktet i EM-starten. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er alltid litt i starten, og det kan være vanskelig å komme i gang, men jeg synes vi kom bedre i gang de siste 15 minuttene og hadde bedre ballspill offensivt. Det defensive var ganske solid hele tiden, oppsummerte Wille.

Sander Sagosen, som pådro seg to utvisninger i første omgang, fikk mye tid på sidelinjen i andre omgang. Den muligheten til Erik Toft vare på. 29-åringen storspilte og fikk virkelig vist frem skuddarmen sin.

Norge økte ledelsen i andre omgang anført av en skuddvillig Toft. Alexander Blonz fastsatte resultatet til 35-25 med få sekunder igjen å spille.

– Det var en god match hvis du ser bort fra de første minuttene. Vi ville så vanvittig mye, og vi ønsket å komme med kraft og trykk. Vi bommet på noen situasjoner der vi ikke slapp ballen videre på riktig tidspunkt. Det ble bedre utover kampen, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.