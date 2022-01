– Veldig glad for å slippe å tenke på VM. Andre ting gir meg mer

Lørdag kl. 13.45: Se første dag av Tata Steel på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Lørdag starter han jakten på sin åttende seier i den prestisjefylte turneringen Tata Steel.

Oppladningen er ikke optimal. I romjulen tok han bare med seg én bronse fra lyn- og hurtigsjakk-VM. I tillegg har han følt seg småsyk i en god stund.

– Jeg hangler litt ennå, sier han til TV 2 før avreise til Nederland.

– Det er noe jeg håper blir litt bedre den neste tiden. Det er også noe jeg har kjent på tidligere under turneringer. Hvis man har vært litt smådårlig, får man ofte en veldig boost når man begynner å kjenne seg bra igjen. Jeg håper at det vil skje, fortsetter Carlsen.

Forrige gang han spilte klassisk sjakk, utklasset han Jan Nepomnjasjtsjij i VM. Etterpå antydet 31-åringen i en podkast at det var hans siste VM-kamp i disiplinen.

En måned senere, når han har fått mesterskapet mer på avstand, er tonen den samme.

– Jeg vil ikke si at sjansene har økt, i hvert fall, siden det. Jeg sa vel ingenting sikkert den ene eller den andre veien, poengterer han.

– Men jeg må ta en vurdering på det senere. Særlig sannsynlig tror jeg ikke det er at jeg spiller flere ganger, fortsetter sjakkgeniet.

For en måned siden åpnet han imidlertid for at et møte med for eksempel supertalentet Alireza Firouzja (18) kunne motivere ham til kampen.

MÅ VENTE: Sjakktilhengerne blir snytt for en superduell mellom Alireza Firouzja og Magnus Carlsen i Tata Steel. Fransk-iraneren er ikke med som følge av en disputt med arrangørene. Foto: KOEN SUYK

Vinneren av den såkalte kandidatturneringen blir tittelutfordreren i VM.

Carlsen utelukker ikke at han venter med det endelige valget til den er avgjort.

– Det er noe jeg vil tenke på, i hvert fall. Først og fremst er jeg veldig glad for å slippe å tenke på VM i en periode, sier han med et smil.

– Jeg føler at det har vært nok av det. Nå kan jeg fokusere på andre ting som gir meg mer, i hvert fall på kort sikt, fortsetter Carlsen.

31-åringen har vunnet VM fem ganger.

– Kjente du mest på lettelse eller glede da du vant?

– Det er et vanskelig spørsmål.

– I utgangspunktet følte jeg mye lettelse, for jeg hadde lenge gått og tenkt på at jeg ville vinne matchen og bli ferdig med det. Men samtidig hadde det vært klart ganske lenge at det var den veien det kom til å gå. Der og da, i de siste partiene, følte jeg egentlig ikke så veldig mye press. Jeg var veldig sikker på at det kom til å gå.

Nå har sjakkgeniet fra Lommedalen satt seg et hårete mål: Å bli den første til å nå 2900 i rating. Carlsen mangler 35 poeng.

Første steg på veien er å gjøre det bra i Tata Steel.

Se turneringen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play i januar. Sendestart kl. 13.45 hver dag det spilles.