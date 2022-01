Det er litt av hvert som transporteres rundt på norske veier. Det erfarer ikke minst kontrollørene til Statens vegvesen, som bare i fjor stoppet og kontrollerte tett på 80.000 tunge kjøretøy.

Denne uken kom de over en ekvipasje utenom det vanlige på Romerike. Nemlig en vaskeekte tanks, på vei til Forsvarets anlegg på Rena og testing der.

Den ferden fikk imidlertid en brå og kostbar stopp på kontrollplassen. Dette skriver kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i sin rapport:

153.000 kroner i gebyr

Tysk vogntog fraktet en tanks som skulle til Rena leir. Her ble det avdekket at hengeren var ca 15.000 kilo for tung og det ble utferdiget et vektgebyr på 153.000 kroner.

Det var heller ikke alt. Det viste seg nemlig at transporten i seg selv var ulovlig, etter de såkalte kabotasjereglene. Transportfirmaet fikk et solid gebyr for dette også, i tillegg til anmeldelse.

Dermed måtte et nytt selskap hyres inn på kort varsel:

– Tanksen ble hentet og fraktet til Rena av en annen transportør, skriver Rogneby i rapporten.

Den norske varebilen med henger forsøkte å stikke fra kontrollen. Det hadde den strengt tatt også gode grunner til å gjøre... Foto: Statens vegvesen

Forsøkte å stikke av

I samme kontroll stoppet Vegvesenets folk for øvrig en norsk varebil som forsøkte å stikke av fra kontrollen.

Den ble innhentet og tatt med tilbake til kontrollplassen:

Her ble det avdekket at fører manglet riktig førerkort, transportfirmaet manglet transportløyve og bilen manglet fartsskriver for å registrere kjøre- og hviletid. Her ble det også kontrollsedler både på bil og henger for tekniske mangler. Føreren som også var eier av transportforetaket ble anmeldt for alle forholdene.

