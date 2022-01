Ekstremværet herjer: – Aldri sett verre i mitt levende live

ÅLESUND (TV 2): Ekstremværet Gyda herjer over vestlandet og skaper store problemer.

Det siste døgnet har ekstremværet Gyda medført oversvømmelser, ras og stengte veier. På Valgermo i Ålesund kommune har Ørskogelva gått fullstendig over sine bredder.

Flere av industribyggene er omringet av vann som snart når en meter opp på veggen de mest utsatte plassene. Det skaper store problemer for flere virksomheter i området.

– Hvis elva forsetter å stige utover kvelden og natta, så får vi vann inn i samtlige bygninger. Stiger det 20 centimeter til så går elva over forebygginga lenger fremme og da er det gjort, sier Toralf Braute i Braute Maskin, som eier området og bygningene.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Toralf Braute må stå på for å komme seg gjennom ekstremværet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Han frykter konsekvensene, dersom vannet overstiger de ytterligere 20 centimeterene.

– Da risikerer vi skader for et milionbeløp, sier Braute.

Beryktet område

Braute lastet TV 2 opp i skuffa på hjullasteren og tok teamet med på tur rundt i «bassenget» like utenfor sentrum av Sjøholt.

OVERSVØMT: De store vannmengdene kan føre til massive ødeleggelser. Toralf Braute frykter regningen kan komme på flere millioner. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Bygningene får vi ikke gjort noe med nå, men vi må prøve å berge det som er av verdier og utstyr ute her før elva stiger mer. Nå kjører vi på pukk for å stenge dette inne og hindre at varelager og rør havner på elva, sier Braute.

Området er beryktet for oversvømmelser, men som regel i forbindelse med at ispropper i elva fører til flom. Nå er det kun den ekstreme nedbøren som har fått elva til å flomme langt ut over sine bredder.

– Vi får uansett en skikkelig oppryddings- og vaskejobb når dette er over, sukker Braute, før han gyver løs på ryddejobben.

BASSENG: Vannmengdene utenfor Sjøholt sentrum minner torsdag mer om et basseng enn industriområde. Det kan koste eierne dyrt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Katastrofalt

Blant områdets nærmeste naboer er Øystein Eide (72). Han sier ekstremværet og konsekvensene er det verste han noen sinne har vært vitne til.

ALDRI SETT VERRE: Nabo til området, Øystein Eide (72), sier ekstremværet har skapt oversvømmelser han aldri har sett maken til. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Dette er katastrofalt. Jeg har aldri sett elva så stor i mitt levende live, og jeg er 72 år, sier Eide til TV 2.

Den voldsomme oversvømmelsen har gjort det utfordrende å opprettholde beredskapen.

Braute Maskin måtte bruke hjullaster for å hente ut utstyr fra maskinparken, som befinner seg i bassenget som nå preger industriområdet.

– Nå må vi få ut maskinutstyr fra området her slik at vi opprettholder beredskapen i området, sier Stian Barlindhaug, som er lærling hos Braute Maskin.