Kilde om superrival: – Jævla fin fyr

WENGEN (TV 2): Alpinsportens to heteste navn på herresiden, Aleksander Aamodt Kilde (29) og Marco Odermatt (24), er både rivaler og kompiser.

– Hvis han skal holde på sånn her, så er det bare å legge det fra seg med en gang, ler Kilde til TV 2.

– Det er helt spinnvilt det han driver, legger han til.

Kilde snakker om sammenlagttabellen i verdenscupen der Odermatt, som har vært sesongens ubestridte sensasjon, leder med hele 396 poeng etter gårsdagens Super G-triumf.

Begge to har vært enestående denne sesongen.

– Gir ikke opp

For der Kilde vært vinterens beste super-G-utøver (fem verdenscupseire, fire i Super-G) har Odermatt har vært tilsvarende suveren i storslalåm. Sveitserens seier i går var hans sjette seier for sesongen (to i super-G).

BEST: Marco Odermatt (i midten) var suveren i Super-G-rennet i Wengen torsdag. Kilde til venstre. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Jeg gir ikke opp, og kjenner at formen er bra. Men kneet er fortsatt ungt, og jeg får nok ikke like mange renn som ham. Når han leverer seire i alle disipliner i tillegg...

Han trekker på smilebåndet, og fortsetter:

– Jeg må bare ta renn for renn!

Neste renn går av stabelen allerede 12:30 fredag. Da er det klart for ett av to utfor-renn i Wengen denne helgen, og en ny duell mellom Kilde og Odermatt.

Vennskap

Kilde bedyrer at duoen har funnet tonen også utenfor banen.

– Det digger jeg. Jeg digger Odermatt, og det å kunne konkurrere mot en kompis er kult. Han er ikke bare god på ski, men også en jævla fin fyr. Det trenger vi i denne sporten. Det er fort gjort å bli litt ego, så man trenger slike karer som Odermatt.

– Aleksander og meg er gode venner. Han er en veldig fin fyr, er alt Odermatt rekker å si til TV 2, før han må videre.

Kilde sier Odermatts elleville sesong holder ham på tærne.

– Det gir motivasjon. Jeg må si det. Det er kult at en ung utøver som ham går litt samme vei som jeg gjør. Etter skaden tar jeg det litt rolig med storslalåmen, men det er planen min å prøve å hevde meg der igjen. Så får vi se om noen år om jeg klarer å hamle opp med ham, avrunder Kilde.