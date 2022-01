Kvinne fikk 100 piskeslag for utroskap – mannen fikk kun 15 piskeslag

En kvinne ble pisket 100 ganger etter at hun ble dømt for utroskap, mens den involverte mannen, som benektet anklagen, kun ble dømt til 15 piskeslag, skriver France 24.

Rettens avgjørelse kom etter at kvinnen tilsto til utroskap under rettsaken, ifølge etterforskningsleder Ivan Najjar Alavi ved påtalemyndighetene i Øst-Aceh i Indonesia.

Videre forteller Alavi at utfallet ble langt mildere for mannen, som er gift, rett og slett fordi at han nektet for forholdet.

– Under rettsaken innrømmet han ingenting, og benektet alle anklager. Dermed er ikke dommeren i stand til å bevise at han er skyldig, sa Alavi til pressen etter at den offentlig piskningen av sharialovbrytere i Aceh hadde funnet sted torsdag.

Dømt for å vise hengivenhet

Videre skriver The Guardian at retten kom frem til å straffe mannen for å «vise hengivenhet til en kvinnelig partner som ikke er hans kone», etter at de to ble oppdaget på en palmeoljeplantasje tilbake i 2018.

Han ble i første omgang dømt til 30 piskeslag, men etter å ha vunnet frem i ankesaken i sharia-høyesterett i Aceh, ble straffen redusert til 15 piskeslag.

Orket ikke smerten

Ifølge en AFP-reporter, som vitnet den offentlige straffeutførelsen, ble piskingen av kvinnen midlertidig stanset «fordi hun ikke orket smerten».

Også en mann dømt for å ha forgrepet seg på mindreårige, ble tildelt 100 piskeslag torsdag.

I tillegg til piskeslagene, ble mannen dømt til 75 måneder i fengsel.

Provinsen er alene om å praktisere sharia-lov i Indonesia. Bruken av piskeslag møter stor motstand hos blant annet menneskerettighetsorganisasjoner.

Også landets president, Joko Widodo, har bedt om å ende bruken. Han møter stor motstand hos lokalbefolkningen i Aceh, som støtter den voldsomme straffeutmålingen.