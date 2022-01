Ber dronningen om å fjerne prinsens militære tilknytning umiddelbart

Den britiske prinsen fortsetter å skape overskrifter og hodebry for dronning Elizabeth.

Nå har mer enn 150 veteraner fra Royal Navy, RAF og Army oppfordret dronning Elizabeth til å frata prins Andrew alle hans militære titler og grader, ifølge Mirror.

Mener det er uholdbart

I et brev til dronning Elizabeth står det følgende:

«Det er utenkelig at han fortsatt ville vært i posten, hvis dette var en annen offiser», skriver de.

Bakgrunnen for at de vil fjerne prisens militære titler og grader, er blant annet anklagene mot han om seksuelle overgrep, og vennskapet hans til Jeffrey Epstein.

I går ble det også kjent at prinsen må møte i retten, som følge av påstandene om seksuelle overgrep.

«Nå som Ghislaine Maxwell er blitt dømt for sexhandel, er en rekke fakta i saken nå fastslått i en domstol. Uavhengig av resultatet av Virginia Guiffres sivile sak mot prins Andrew, er hans stilling i Storbritannias væpnede styrker nå uholdbar», står det i brevet.

DRONNINGENS SØNN: Veteranene i det brtiske forsvaret har forståelse for at prins Andrew er sønnen hennes, men ber likevel dronningen om å fjerne alle hans militære titler. Foto: TOBY MELVILLE

Ber om at han fjernes umiddelbart

Videre står det at alle offiserer fra det britiske forsvaret må følge den høyeste standarden for redelighet, ærlighet og hederlig oppførsel.

«Dette er standarder som prins Andrew ikke har fulgt», står det i brevet.

Nå ber de dronningen om å umiddelbart fjerne alle prins Andrews militære titler.

«Vi ber derfor om at dere tar umiddelbare skritt for å frata prins Andrew alle hans militære rangeringer og titler. og om nødvendig, at han avskjediges», står det.

Videre skriver de at de har forståelse for at han er dronningen sin sønn, men at de skriver til henne fordi hun er statsoverhode og øverstkommanderende for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

«Dette kunne ha blitt gjort når som helst i løpet av de siste 11 årene. Vennligst ikke la det gå lenger tid.», står det i brevet.

Det er nå 11 år siden pressen skrev om vennskapet mellom prins Andrew og Jeffrey Epstein for første gang.