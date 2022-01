Fastlegen Arild (42) tok et drastisk valg. Det har han ikke angret på.

– Når man går hjem med hodepine flere dager i uken og må jobbe kveld, natt og helger så er det en påkjenning over lang tid. Det blir tungt å bære og til slutt så kommer man til den konklusjonen at dette ikke er en jobb jeg kan bli gammel i, sier Arild Iversen.

I fjor høst var grensen nådd.

Tobarnsfaren fra Askøy tok steget fullt ut og sa opp jobben. Han har som mange av sine kolleger opplevd å få stadig mer arbeidsoppgaver og ansvar.

Takkekort

Flere pasienter sendte ham i ettertid blomster, vin og takkekort og ga uttrykk for at de var lei seg for å miste Iversen som fastlege.

Iversen finner frem et av takkekortene:

TAKKEKORT: Eks-fastlege Arild Iversen mottok takkekort, blomster og vin fra pasienter som var lei seg for at han sluttet - og som nå står uten fastlege. Foto: Kåre Breivik / TV2

«Takk for tiden du har vært vår fastlege. Vi har satt pris på deg som lege og den personen du er, gode samtaler, råd og veiledning. Fortsatt vær deg selv. Vi forstår ditt valg. Det er flest hverdager og familien kommer først. Man skal trives i hverdagen og ha det godt. Lykke til videre. Hilsen med klem.»

Iversen forstår at pasienter fortviler når de mister fastlegen.

– Det var en del som var oppriktig lei seg. Man blir godt kjent med mange. Nå må pasientene på nytt fortelle om sine livs lidelser og belastninger til en helt fremmede som de ikke vet hvor lenge blir værende i rollen, forklarer Iversen.

Følger pasienten hele livet

Iversen forteller at han har kjent mange pasienter over tid, noen fra de var i mors mage til begynte på skolen.

– Man får et helt annet perspektiv på menneskenes lidelser og liv da enn det man gjør når man treffer pasienter uten å ha fulgt dem over lang tid.

De aller fleste av de 700 pasientene på legesenteret der han jobbet, står i dag uten fastlege.

Askøy kommune har rundt 30.000 innbyggere. I dag er over ti prosent av innbyggerne, drøyt 3100 innbyggere uten fastlege.

TV 2 har denne uken fortalt at rekordmange nordmenn nå står uten fastlege.

En norsk undersøkelse fra Norce (Norwegian Research Centre) har vekket stor oppsikt internasjonalt, fordi den viser at pasienter uten fastlege har større risiko for akutt sykehusinnleggelser og tidligere død.

Skyldfølelse

Iversen sier at han i en annen jobb ville vurdert å sykemelde seg, noen han ikke gjorde som fastlege.

– Ville du blitt værende i fastlegejobben dersom situasjonen hadde vært annerledes?

– Det var mange pasienter som spurte om jeg ikke kunne bli værende. Dersom det blir mye bedre å være fastlege, kan jeg ikke utelukke at jeg kommer tilbake. Sånn som det er nå, er det umulig å kombinere med små barn og familie.

SKYLDFØLELSE: – Jeg følte at jeg begynte å nærme seg en grense der motivasjonen, skyldfølelsen og det å hele tiden ligge på etterskudd, ble så stor at jeg begynte å se meg om etter annet arbeid. Foto: Kåre Breivik / TV2

Ingen setter foten ned

Iversen mener det er et problem at ingen i dag setter foten ned og hindrer at oppgaver som ikke er innenfor rammen av fastlegeordningen overføres til fastlegene.

– Rammene er altfor løse. Det er ingen som passer på, og dermed så tilføres fastlegene stadig nye oppgaver, konstaterer Iversen.

Han peker på at han blant annet fikk tilbakeført oppgaven med å skrive ut attester for fravær i videregående skole, og å gi ansvar for å gi rhesusimmunisering til gravide kvinner. Det var tidligere en spesialistoppgave, altså noe sykehusene utførte.

En annen store arbeidsoppgave som er flyttet over til fastlegene, skjedde da man endret førerkortforskriften. Ansvaret for dette ble da overført fylkesmannen til fastlegene.

– Jeg tror fylkesmannsembetene sparte rundt 45 årsverk. Det ble bare flyttet ned til fastlegene som måtte forholde seg til en svært komplisert forskrift uten at opplæring ble gitt.

Sammensatte sykehistorier

– Hva er det med relasjonen mellom pasient og fastlege som du ikke får dekket gjennom vikarer, legevakttjeneste og private legetjenester?

– Det er flere ting som gjør at en fastlege er bedre enn en vikarleger, videokonsultasjon eller tilfeldig lege. Mange, spesielt eldre pasienter, har sammensatte sykehistorier og da er det trygt å komme til en lege som kjenner hele deres sykehistorie og kan skreddersy en behandling tilpasset vedkommendes sykehistorie.

I dag har Iversen en hverdag hvor stress og press er kraftig redusert.

– Det er helt utrolig å kunne sitte og bygge Lego med minstemann og slappe av og ikke tenke på hva man skulle gjort og hele tiden kjenner det presset, avslutter Iversen.