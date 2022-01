«Mini» langer ut: – Veldig spekulativt

Det tok ikke lang tid før vinterens sesong av Farmen kjendis skapte overskrifter. Allerede i episode én ble det tårer og diskusjon når håndballegenden Kjersti Grini peker på en svart ku og sier «negerku».

Adam Ezzari sa klart i fra at et slikt ord bruker man ikke, og Øyunn Krogh tok til tårene. Utenfor gården har episoden skapt engasjement i sosiale medier, og blant andre Tinashe Williamsson hyllet deltagernes reaksjon.

– Ord har makt og det var så godt å se flere rekke opp hånden og si ifra at det ikke er greit. Det er viktig å heve stemmen og vise hva slags holdninger man stiller seg bak, selv om man kanskje ikke har kjent det på kroppen selv, fortalte Williamson til God kveld Norge.

Burde vært klipt bort

Men ikke alle har satt pris på oppmerksomheten som situasjonen har fått. Da God kveld Norge tar en prat med Jahn Ivar «Mini» Jacobsen retter han kritikk mot TV 2, og produksjonsselskapet Strix.

– For det første så synes jeg det er dårlig av Strix og TV 2 å bruke dette. Dette handler kun om å få seere. Det er veldig spekulativt for det er en veldig liten sak, selv om det så ut som det var en stor sak for Øyunn, sier Jacobsen.

Han synes ikke noen tårer rettferdiggjør at de viser situasjonen med Kjersti, Adam og kua i beste sendetid.

– Det er et glippord fra ei dame, og så bygger man nesten et helt program på det. Det synes jeg var dårlig. Og det sa jeg til produsenten, at dersom du viser det her så blir det førstesia på VG, og det fikk jeg helt rett i, fortsetter «Mini».

Se Adam og Øyunn forklare hvorfor de reagerte her:

Jacobsen påpeker at det er helt riktig å reagere, og at man ikke skal bruke N-ordet. Men at dette kunne vært løst på en annen måte.

– Som Adam sa med en gang: «Det ordet der bruker vi ikke». Kjersti hadde beklaget og så hadde vi vært ferdig med det. Men så kjører man på en snøball og lager en enda større og større sak. Ja, jeg mener det burde vært klipt bort, alle ser og vet at Kjersti ikke er en rasist, slår nordlendingen fast.

– Vi skal ikke skylde på hvor gamle vi er, og si at det var vanlig for 30 år siden uten at man hadde stygge intensjoner. Vi skal ikke si det ordet, men å lage det til hele første epiosde av Farmen kjendis synes jeg var feil.

TV 2 tvilte aldri

God kveld Norge har lagt frem kritikken for TV 2, som sier at de aldri var i tvil om at de skulle bruke innholdet.

– Det som var viktig for oss var å fortelle dette på en balansert måte, og passe på at de involverte fikk slippe til med sine tanker og argumenter på en måte de kunne kjenne seg igjen i. Det har vi inntrykk av at vi har lykkes med, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Hun tror denne hendelsen har skapt diskusjon på tvers av generasjoner de siste dagene.

TVILTE IKKE: Haldorsen synes det er topp at Farmen kjendis skaper debatt. Foto: Erik Edland / TV 2

– Da er vi helt i kjernen av hva vi ønsker at «Farmen» skal være for seerne våre, sier Haldorsen og gir samtidig kudos til Krogh og Grini for måten de ryddet opp i konflikten mellom seg.

– Det er også et eksempel til etterfølgelse. De tar en ærlig diskusjon om hvordan gruppen skal ha det sammen og hvilke regler som skal gjelde. De lytter til hverandres perspektiver, og klarer til slutt å finne fram til en felles forståelse,

Grini selv har lagt seg flat og beklaget ordvalget sitt.

– Nå forstår jeg mer, og skjønner at mennesker har kjempet for å ikke ha en betegnelse, samt at det ikke er greit at jeg bruker det ordet, sa hun til TV 2 tidligere i uken.