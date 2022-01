Derfor bør du bruke solkrem året rundt

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det er vitenskapelig bevist at UVB og UVA-stråler er skadelig for huden – uansett årstid. Kosmetisk lege, Rolah Osman, forklarer hvorfor.

– Det er fordi de strålene vi eksponeres for er både UVB og UVA-stråler, og UVA-strålene er så å si stabile hele året, uavhengig om det er mye sol eller lite sol. Disse forårsaker celleskade, tidlig aldring og eventuelt kreft, sier Rolah Osman, kosmetisk lege, til God morgen Norge.

Selv om det er få timer sollys i løpet av en dag på vinteren, bør vi fortsatt bruke solkrem på denne tiden av året, ifølge Osman.

– Når man ikke ser solen, så er det ikke noe vits – som for eksempel på kvelden eller når det er mørkt ute. Men de seks timene i løpet av dagen det er lyst, så anbefaler jeg at man bruker solkrem som dekker for UVA.

UV-strålenes effekt

Selv om man ikke ser sola, så treffer UV-strålene oss, forteller den kosmetiske legen.

– Man har lys gjennom hele året, og sollyset består av flere spekter av stråling. UVB-strålene reduseres gjennom vinteren, så det er mindre av de, men UVA-strålene er der like mye sommer som vinter. Poenget med å bruke solkrem gjennom vinterhalvåret er for å beskytte seg mot UVA.

Reiser man til fjellet og det er sol, så blir man gjerne solbrent, forteller Osman, og forklarer hun hvorfor:

– Der er det solstråler av høyere intensitet, i tillegg til at de reflekteres opp av bakken og snøen, så man får en dobbel dose. Da er det ekstra viktig å beskytte seg for UVB-strålene, sier hun og fortsetter:

GJØR DET TIL EN VANE: Rolah Osman jobber som kosmetisk lege. Hun anbefaler alle å implementere solkremen som en del av hudpleierutinen. Foto: God morgen Norge

– Så lenge man har SPF 30, så har du dekning for 93 prosent av strålene. Så må man se etter PA+ på solkremen din, fordi det forteller litt om graden av beskyttelse mot UVA-stråler, sier hun.

Prisen på solkremen har ingenting å si på kvaliteten. Derfor er det fullt mulig å finne gode solkremer til en lav pris, ifølge Osman.

– Det er et veldig billig solfilter som heter Sinkoksid, som er det gamle klassiske solfiltre som man blir veldig hvit av, dette finner man på apoteket. Det beskyter mot hele spekteret av UV-stråler, også mot blå lys.

Bedre hud kvalitet

Den beskyttelsen som solkremen gir kan også forebygge rynker, og kan forbedre huden.

– Det er noe av det viktigste du kan gjøre, for å forebygge rynkedannelse, pigmentforandringer og tap av elastisitet i huden. Solens stråler er ansvarlig for 80 til 90 prosent av aldringsprosessen.

Osman håper at flere innfører solkremen som en naturlig del av sin hudpleierutine før man går ut av døren om morgenen.

– Jeg anbefaler at man bruker et serum, etterfulgt av en fuktighetskrem, før man avslutter med solkrem på toppen.