Fikk endelig en god beskjed: – Enorm lettelse

Neglebitende norske idrettsutøvere og supportere fulgte torsdag kveld regjeringens pressekonferanse.

Flere i norsk hockey har kjent på en frykt for at torsdag 13.01.2022 ville bli deres dommedag.

Ikke siden 2019 har det blitt kåret en ny norgesmester. Den siste måneden har 1. divisjonsspillerne blitt nektet å spille. I Fjordkraft-ligaen har det blitt en vane at kamper må utsettes på grunn av karantenereglementet og bekreftet smitte. Norsk hockey har kjent på en frykt for at sesongen heller ikke i år vil kunne fullføres.

Før pressekonferansen torsdag håpet norsk hockey at regjeringen gikk tilbake til definisjonen av toppidrett som gjaldt før 12. desember 2021, at det kom mer tilpassede karanteneregler til toppidretten og generelt lettelser i tiltak som for eksempel kan ta flere publikummere tilbake på tribunene.

– Toppidrett kan drives som normalt, og vi utvider definisjonen av toppidrett noe i forhold til den avgrensingen som ble gjort tidligere, skriver regjeringen torsdag kveld.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kunne fortelle at regjeringen går tilbake til den toppidrettsdefinisjonen som gjaldt før 12. desember.

– Helt avgjørende

Tage Pettersen, Ishockeypresident, er lettet over at 1. divisjon hockey nå får åpne opp.

– Det er helt avgjørende for at hockeyen nå får gjennomført en sesong og ikke minst med opp- og nedrykk, slik at de som har satset i 1. divisjon nå kan rykke opp. Utfordringen er 2. divisjon som er nederste divisjon hos oss med opprykk, men dette er en glad for 1. divisjon, sier Pettersen til TV 2.

– Trodde du at dere ville bli hørt?

– Ja, viss ikke skal jeg garantere at jeg hadde brummet høyere en noen gang. Dette er spillere som følger det samme regimet som de i Fjordkraft-ligaen. Jeg er glad fot at de konkluderte som de gjorde, svarer han.

GLAD: Narviks sportssjef André Lysenstøen fryktet det verste torsdag, men fikk beskjeden han håpet på. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Ekstremt nervøs

I Narvik har de vært nødt til å permittere spillere den siste måneden. Sportssjef André Lysenstøen kjente på nervene før pressekonferansen.

– Jeg har vært ekstremt nervøs. Det har vært en lang og tung tid for spillerne, trenerne, støtteapparatet, supportere og alle interesserte rundt Narvik. Spesielt tungt har det vært for spillerne som måtte trene individuelt og i vår sak, ble permittert. Det har knyttet seg mye usikkerhet rundt å fullføre sesongen generelt og dette vil være med å redde sesongen vår, og kunne fortsette det gode arbeidet vi har startet, sier en lettet sportssjef til TV 2.

– Hva betyr det for dere at serien nå kan startes opp igjen?

– Det betyr utrolig mye for alle som er involvert i 1. divisjon, samt barn og ungdom i idretten. Det betyr at våre spillere og trenere kan gå i arbeid som normalt, og ikke gå permittert og ha en usikker fremtid de neste tre månedene. Det er en fantastisk lettelse for oss alle i Narvik, svarer Lysenstøen.

Klubben som sikter på å ta seg tilbake til Fjordkraft-ligaen denne våren, er klare til å spille kamp igjen allerede neste helg.

Nye karanteneregler

På torsdagens pressekonferanse la regjeringen frem karantenelettelser for flere grupper. De legger om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i langt større grad. For hockeyen sin del var dette det viktigste:

Øvrige nærkontakter, utover de som er nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede, har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

– Vi velger å tolke det positivt, men det er så detaljert og komplekst at vi må se mer på det. Jeg tror at dette kan føre til en mer smidig gjennomføring av kampene. Jeg håper at vår umiddelbar tolking er riktig. Vi tror det til det motsatte er bevist, sier Pettersen.



Dette var karanteneregelen før det: Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.

De siste ukene har det vært mulig med 50 tilskuere på hockeykamper med faste tilviste plasser på arena. Nå er det mulig å slippe inn 200 mennesker.

Saken oppdateres.